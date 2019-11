Au Mans, gros succès pour le salon d'études supérieures Studyrama

Le Mans, France

Difficile de circuler entre les stands bondés d'élèves, en première générale pour la plupart, et de leurs parents. Ils expérimentent cette année la réforme du bac et la fin des traditionnelles filières (S, ES et L). "J'ai choisi trois options : maths, physique et SVT, explique Léo. L'année prochaine je vais devoir en supprimer une, sur laquelle je serai évalué en fin de première. Je dois donc faire un choix avant la fin de l'année scolaire".

Les élèves doivent maintenant choisir leur orientation dès la classe de seconde. Or, on sait bien qu'à cet âge-là peu de jeunes savent ce qu'ils veulent faire.

Lui aussi face à ce choix stratégique, Alban interroge quelques allées plus loin un prof de physique-chimie en classe préparatoire scientifique, David, sur les critères de sélection de son établissement. Le formateur reconnaît que la question est complexe. "Les élèves doivent maintenant choisir leur orientation dès la classe de seconde. Or, on sait bien qu'à cet âge-là peu de jeunes savent ce qu'ils veulent faire.

Les allées du salon Studyrama étaient bondées dès 10 heures du matin. © Radio France - Manon Claverie

"Cette réforme amène beaucoup de monde, confirme l'organisateur de Studyrama, Julien Charrier. D'habitude les élèves qui venaient étaient en terminale ou en première. Cette année, quelques centaines de jeunes de seconde viennent se renseigner". C'est le cas de Lily-Rose et Léona. "On est venues chercher quelles options se rapprochaient le plus de ce qu'on a envie de faire", expliquent-elles. L'une souhaite étudier les langues, l'autre voyager le plus possible.

Parcoursup inquiète

Beaucoup de parents accompagnent leurs enfants. Le fils d'Isabelle n'est qu'en première, mais elle s'inquiète déjà de son inscription sur Parcoursup, la nouvelle plateforme post-bac. "J'avoue ne m'être pas encore penchée dessus, mais d'après tout ce qu'on entend ça a l'air très lourd". En mai dernier, des bugs avaient affolé plusieurs milliers de candidats laissés sans affectation.

Un second salon, Formasarthe, aura lieu au Mans du 30 janvier au 1e février prochain, en pleine période d'inscriptions sur Parcoursup.