Au Mans, la violence de la série Squid Game cartonne chez les plus jeunes

"Il y a surtout des petits, des sixièmes qui chantent la chanson au self, je trouve que c'est pas bien pour eux." Clémence est en terminale et a regardé tous les épisodes de la série coréenne Squid Game, diffusé sur Netflix. Elle trouve la série violente et elle craint les conséquences sur ses camarades les plus jeunes.

A 11 ans, Tom fait partie de ces adeptes de la série et a regardé tous les épisodes. "Ce n'est pas si violent que ça. J'ai vu pire", raconte le jeune collégien devant sa maman. "J'ai honte, réplique Armelle, la maman de Tom. Je le laisse regarder alors que c'est pas de son âge. Au début, je ne savais qu'il regardait ça, je n'avais pas vu."

Une banalisation de la violence

"Je ne flique pas vraiment ce qu'elle fait, explique de son côté Marie-Laure, la maman d'une collégienne de 13 ans qui a aussi vu la série. Je vais regarder quand elle est sur Netflix. Je vais voir de temps en temps quel film elle est en train de regarder mais clairement vu que je ne regarde pas le film, ça ne me parle pas plus que ça."

Il existe pourtant un vrai risque. Dans les cours d'école, certains jeunes en viennent à reproduire les jeux violents, issus de la série. "A partir du moment où on expose à des produits d'adultes de jeunes enfants, il ne faut pas s'attendre à ce que ça se passe bien, explique Stéphane Blocquaux, docteur en sciences de l'information et de la communication et auteur du livre Le biberon numérique. Il dénonce un phénomène de banalisation de la violence : "Ce sont des produits d'adultes, on a tendance à l'oublier. Squid Game n'est pas une série pour enfants."

L'influence des réseaux sociaux

Pour le chercheur, les réseaux sociaux sont une des explications à l'explosion du phénomène chez les jeunes: "Ce sont des caisses de résonance. On ne dénombre pas le nombre de jeunes qui n'ont pas vu la série mais qui ont vu une vidéo tiktok, ont un frère qui leur a montré quelques choses sur les réseaux etc. Nous avons abaissé progressivement l'âge d'accès à ces réseaux sociaux, les parents ont laissé dans les mains des enfants de plus en plus tôt des smartphone ultraperformant qui deviennent de véritable ligne direct d'accès à tous les médias."

Sur Netflix, la série est interdite au moins de 16 ans. Ce n'est pas assez pour Stéphane Blocquaux.