Au Mans, un défi d'éloquence qui booste la confiance d'adolescents des quartiers

En montant sur scène, certains n'osent pas regarder le public. La salle du petit théâtre des Quinconces est comble, ce lundi 20 février, pour la représentation finale de la 4e édition du Défi Éloquence, organisé par la MJC de Ronceray. Pendant dix jours, neuf jeunes des quartiers des Sablons, Bellevue-Coulaines, Ronceray-Glonnières et Chaoué-Perrières à Allonnes ont travaillé leur élocution, leur vocabulaire, leur posture et leurs arguments ; ce lundi soir ils déclament un discours de trois minutes sur un sujet de leur choix, seuls derrière le pupitre, sur scène.

"Après quelques minutes le stress s'envole"

Ils ont entre 13 et 17 ans, et s'emparent des inégalités femmes-hommes, de la maltraitance des enfants, la scolarisation des filles et les mariages forcés au Tchad, de la justice, la liberté d'expression, la mauvaise réputation des quartiers... Dans le public, leurs familles sont bluffées. Certaines viennent pour la première fois au théâtre.

Les neuf jeunes étaient soulagés après leur passage. © Radio France - Manon Claverie

"C'était très stressant au début, je n'avais pas envie de passer", confie Karim. "Après quelques minutes, le stress s'envole", s'accordent à dire Chance, Cheikh et Imène. "J'ai l'impression d'avoir pris confiance en moi, remarque Neslye. J'ai appris plein de mots de vocabulaire, je pense que je vais bien me débrouiller aux oraux de 3ème". Le jury, composé d'un chef d'entreprise, une avocate, un chorégraphe, une retraitée habitante d'Allonnes et du "Coup de coeur du jury" de l'année dernière, est tout aussi impressionné. "À 14 ans, je n'en aurais pas été capable", assure maître Isabelle Girard, avocate au barreau du Mans.

Chaque adolescent quitte le théâtre avec une mention spéciale : prix de l'engagement citoyen, de la conviction poétique, de l'écriture, du courage, de l'éloquence, le prix de la solidarité, le prix de l'expression, le prix de l'humour et le coup de cœur du jury.