Grève très suivie dans les écoles de Côte d'Or : les paroles du ras-le-bol

La grève des enseignants de primaire et du secondaire devrait être très suivie en Côte d'Or. Suite à l'appel de syndicats d'enseignants, mais aussi de parents d'élèves, 45% des professionnels ont déjà annoncé se mettre en grève. Leur nombre sera certainement plus élevé jeudi matin.

Des dizaines d'écoles dijonnaises seront fermées jeudi 13 janvier 2022. La moitié des enseignants de Côte d'Or se mettent en grève pour protester contre le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles et contre le manque de moyens et de personnels.

Le mouvement de grève national est rejoint par les syndicats de parents d'élèves comme la FCPE. Antoine Delègue, son secrétaire en Côte d'Or invite les adultes à ne pas emmener leurs enfants à l'école. "On proteste contre deux choses : le manque de moyens et contre les programmes qui ne sont pas adaptés aux jours d'écoles manqués par les élèves. Plusieurs parents n'ont pas accès aux autotests gratuits. Et surtout, avec le protocole, les enfants ratent trois jours par-ci, par-là mais au final, ça se cumule et ils manquent une grosse partie de leur programme."

La grève s'affiche sur les murs de l'école Paulette Lévy © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Les tests quasi quotidien au cœur du problème

Devant l'école élémentaire Paulette Lévy, ce sont surtout les tests tous les deux jours pour les enfants cas contact qui fatiguent les parents. "J'ai deux enfants à l'école et je dois leur faire faire des tests tous les jours, car ils ont été déclarés cas contact à un jour de décalage..." regrette Elodie.

"J'ai presque l'impression de les torturer en leur faisant les autotests, se désole Ophélie. Comme ils ont peur, ils pleurent, alors on ne sait pas si on leur fait mal et surtout si le test est bien réalisé."

J'ai presque l'impression de torturer mes enfants en leur faisant les autotests. Comme ils ont peur, ils pleurent, alors on ne sait pas si on leur fait mal et surtout si le test est bien réalisé - Ophélie, maman de 3 enfants

Frédéric, lui, est agent périscolaire. Il s'occupe des enfants à la cantine le mercredi et il soutient la grève : "_C'est très dur de gérer les repas à la cantine_, parce que les enfants doivent manger en décalé et ils ne peuvent pas s'installer où ils veulent. Ce n'est plus vraiment convivial. Il faut revoir le protocole."

Les personnels de direction soutiennent la grève

Fait assez rare, le syndicat des chefs d'établissement de Bourgogne soutient la grève des enseignants. Christophe Salahub est le proviseur du collège la Champagne à Brochon et son quotidien est bouleversé depuis le nouveau protocole.

"Premièrement, on regrette d'apprendre les nouvelles mesures sanitaires via les médias à chaque fois, le Ministère ne nous envoie rien. Ensuite, le protocole est très chronophage, on est trois à passer toutes nos mâtinées à tracer qui est malade, qui est cas contact et à expliquer aux parents les démarches à suivre." Le travail habituel de direction est donc décalé à l'après-midi voire au soir, ce qui rallonge les journées de plusieurs heures.

Pas de masques et pas de remplaçants pour les enseignants

"Ce qui nous pèse au quotidien est de ne pas avoir de remplaçants pour les enseignants atteints de Covid" déplore Benedicte Foulet , la directrice de l'école maternelle Darcy en centre ville de Dijon. "C'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière quand j'ai été mise à l'isolement pour une semaine. la première journée , je n'ai pas été remplacée, et les élèves n'ont pas eu classe. Cela arrive fréquemment car nous manquons déjà d'ordinaire de remplaçants et depuis deux ans aucun poste n'a été crée."

"Par ailleurs, nous n'avons pas de masques chirurgicaux ! L'Education nationale ne nous en a jamais fourni. Les enseignants doivent les acheter avec leurs propres deniers. Parfois des parents nous en offrent. On réclame ces masques chirurgicaux depuis le début de la pandémie, voire de FFP2, mais rien ! C'est scandaleux."

Les enseignants manifesteront à 14h devant le rectorat de Dijon ce jeudi 13 janvier.

A lire aussi - Covid-19 et grève à l'école : ce qu’il faut savoir sur la mobilisation qui s'annonce très suivie