Au moins trois écoles du Roussillon restent fermées suite à des suspicions de covid-19

Les écoles de Corbère-les-Cabanes, Corneilla-la-Rivière et Nefiach (Pyrénées-Orientales) ne rouvriront pas leurs portes comme prévu ce mardi. Plusieurs personnels présentent des symptômes évoquant le covid-19. La mairie de Nefiach est aussi fermée jusqu'à nouvel ordre.

La rentrée n'aura pas lieu ce mardi matin dans les écoles de Corbère-les-Cabanes, Corneilla-la-Rivière et Nefiach. Les parents d'élèves ont été prévenus ces dernières heures : plusieurs personnels présentent des symptômes pouvant évoquer le covid-19. Dans l'attente des résultats des tests, la décision a été prise de prendre le maximum de précaution et de garder les trois écoles fermées pendant plusieurs jours.

A Corbère-les-Cabanes, c'est une Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) qui présente des symptômes. Elle intervenait depuis plusieurs semaines auprès des enfants de soignants dans cette petite école transformée en "pôle d'accueil". Selon des informations recueillies par France Bleu Roussillon, plusieurs élèves auraient présenté eux-même de la fièvre ces derniers jours. Pour l'heure, les résultats du test ne sont pas connus. Et par précaution, l'école est placée en quatorzaine.

A Nefiach, ce sont deux personnels enseignants qui présentent des symptômes suspects. Pour l'un, le test a donné un résultat négatif. Pour l'autre, les résultats ne sont pas encore connus. L'école est fermée au moins jusqu'à la semaine prochaine (une cinquantaine d'élèves devait faire leur rentrée ce mardi).

Par ailleurs, six personnes qui avaient participé à des réunions de pré-rentrée sont placées en quatorzaine à Nefiach, et notamment le maire sortant, son adjoint à l'éducation (futur maire) et des représentants des parents d'élèves. Des tests seront pratiqués mercredi.

A Corneilla-la-Rivière, les motifs de la fermeture de l'école sont plus flous. La mairie a communiqué ce lundi soir sur son compte facebook. Selon cette publication, l'école de Bouleternère serait également fermée.