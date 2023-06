Au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, des élèves décrocheurs deviennent commissaires de leur propre exposition

Artistes et commissaires de leur exposition intitulée "Resculpter les énergies", des élèves de Gironde et du Lot-et-Garonne ont eu carte blanche au musée des Beaux Arts de Bordeaux. Un projet pédagogique dont l'objectif est de donner envie aux jeunes d'aller au musée et à l'école.

Hayder, élève de CM1 à l'école Jean Monnet de Bordeaux, fier de présenter l'une des oeuvres qu'il a réalisées avec ses camarades. © Radio France - Jules Brelaz Aux côtés des chefs d'œuvres de Véronèse, Delacroix, Renoir ou encore Denis Monfleur , le visiteur du musée des Beaux-Arts de Bordeaux découvre depuis peu les sculptures et toiles colorées réalisées par Lilou, Matéo, Juliette, Faris ou encore Omar. Une cinquantaine d'élèves de trois établissements de Nouvelle Aquitaine ont créé leur propre exposition intitulée "Reculpter les énergies" , en peignant eux-mêmes ou en piochant dans les réserves du musée. Inspiré par l'organisme québécois Fusion Jeunesse, ce projet pédagogique vise à redonner le goût de l'école aux élèves décrocheurs notamment. ⓘ Publicité "Avant de venir ici, je n'avais jamais été dans un musée" "Ça nous apporte de la fierté parce qu'on voit tout ce qu'on a fabriqué avec nos prénoms affichés", déclarent en chœur les élèves des trois établissements réunis dans l'aventure : l’école Jean Monnet du quartier des Aubiers de Bordeaux. le lycée Nicolas Brémontier de Bordeaux et le collège Kléber Thoueilles de Monsempron-Libos dans le Lot-et-Garonne. Des élèves du collège Kléber Thoueilles – Monsempron-Libos (Lot et Garonne) ayant participé à l'exposition. © Radio France - Jules Brelaz "Les lycéens étaient les commissaires de l'exposition, les écoliers les scénographes, et puis les élèves du collège eux étaient chargés de concevoir tous les dispositifs de médiation", explique Sophie Barthélémy, la directrice du musée des Beaux-Arts. "C'était aussi important pour nous de sensibiliser ces jeunes qui, pour certains, sont en décrochage scolaire." "J'aimais mille fois plus venir ici (au musée, ndrl) que d'aller à l'école", confie Noémie, élève au lycée Nicolas Brémontier de Bordeaux. "Ça leur permet de se libérer un peu des cours, même si on reste quand même dans le cadre scolaire", ajoute sa camarade Luna, 16 ans. "Ça reste du scolaire tout en étant ludique, et moi je trouve ça super !" Florant Delvigne, instituteur à l'école Jean Monnet, salue "un projet riche qui montre aux enfants tout le travail à accomplir pour réaliser une exposition et une oeuvre artistique. Ils ont aussi pu rencontré des professionnels, en l'occurrence le Collectif Cmd+O , qui leur a montré justement comment travailler sur le design d'exposition." Le jeune Chris Dario devant une œuvre qu'il a réalisée pour l'exposition "Resculpter les énergies". © Radio France - Jules Brelaz Lors du vernissage de l'exposition le 7 juin, de nombreux parents d'élèves étaient présents. "Pour une école comme Jean-Monnet, qui est une école REP à réseau d'éducation prioritaire, les enfants n'ont pas vraiment l'habitude d'aller dans les musées pour regarder les Beaux-Arts", affirme Yamma, la mère du jeune Hayder qui a participé à l'exposition. "Ils ont travaillé depuis le début de l'année sur la peinture, les dessins et je trouve que ça les a changé". "Dites-moi, c'est quand la dernière fois qu'un musée a dit « Voici 200 mètres carrés où les jeunes vont tout créer de A à Z» ? La réponse, il n'y a qu'ici, au Musée des Beaux Arts de Bordeaux. Une exposition qui va être vue par 75 000 personnes et dont l'objectif est de soutenir la persévérance scolaire", déclare Gabriel Bran Lopez, le fondateur de Fusion Jeunesse , l'organisme né au Québec et dont s'inspire ce projet pédagogique. L'exposition "Resculpter les énergies" est à voir jusqu'à janvier 2024. L'une des réalisations des élèves pour l'exposition "Resculpter les énergies" au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. © Radio France - Jules Brelaz