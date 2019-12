Au Pays basque, 40% des élèves de primaire suivent un enseignement bilingue

Pays Basque, France

L'enseignement en basque continue de progresser au Pays basque. C'est le constat établi par l'Office publique de la langue basque et l'Inspection d'académie, qui ont fait le point ce mardi 10 décembre sur la dernière rentrée scolaire, mais aussi dressé le bilan des 15 dernières années. L'OPLB avait vu le jour en 2004, avec pour mission de définir et mettre en oeuvre une politique linguistique publique et concertée en faveur du basque, langue reconnue en danger et "vulnérable" par l'Unesco.

Rentrée 2019

En septembre, 4 nouveaux sites d'enseignement bilingue ou immersif ont vu le jour en Iparralde : 3 ouvertures de section bilingue (à l'école Brana à Bayonne, au RPI Arbérats/Arbouet/Domezain/Etcharry, et au lycée Louis de Foix), et une nouvelle ikastola à Ahetze/Arbonne. Par ailleurs, trois nouvelles expérimentations de classes immersives ont été lancées (Irissarry, Ainhoa et Ossès) et deux nouvelles disciplines non linguistiques sont enseignées : l'EPS au collège Argia de Mauléon et les mathématiques au lycée Louis de Foix à Bayonne.

Sur les 15 dernières années

Depuis le lancement de l'OPLB en 2004, 47 sections bilingues ont ouvert dans le public, 8 dans le privé confessionnel, et 12 nouvelles ikastola ont été créées. La proportion d'élèves en bilingue a augmenté de 87% alors que la proportion d'élèves en non-bilingue a diminué (de 18 000 à 15 500 élèves en 15 ans) dans le premier degré.

Des chiffres salués par le nouveau directeur académique des Pyrénées-Atlantiques, François-Xavier Pestel, qui était l'invité de la rédaction de mercredi 11 décembre : "Le travail avec l'OPLB est très constructif et très positif. Le fruit de ce travail on le voit à la fois par l'évolution du nombre de sites, et l'évolution du nombre de locuteurs : 87% d'augmentation des effectifs en 15 ans, c'est gigantesque. Il y a des avancées régulières et qu'il faut poursuivre."

(Ré)écoutez l'interview de François-Xavier Pestel :

Une offre moins forte dans les collèges et lycées

Globalement les effectifs sont en hausse partout, se félicite également l'Office public de la langue basque, qui souligne "une réelle avancée". Mais pour l'OPLB il reste encore du pain sur la planche, et notamment dans les collèges et lycées. Le président de l'OPLB Beñat Arrabit souhaiterait qu'il y ait davantage d'heures en basque dans les classes bilingues des lycées, et qu'un système comparable aux sections européennes soit mis en place.

