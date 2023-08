Au Pays Basque 43% des élèves sont scolarisés en langue basque

Les enfants apprennent à lire et écrire en euskara (photo d'illustration)

À partir de lundi 10 761 enfants du Pays Basque iront à l'école où ils suivront leurs cours de maths, d'histoire ou de sport en langue basque. 3 795 d'entre eux n'auront que des cours en euskara, c'est ce qu'on appelle l'enseignement immersif, et 6 966 suivent un enseignement à parité horaire, avec 50% des cours en français. Au total, 43% des écoliers suivent des cours en langue basque, soit presque la moitié, selon les chiffres des services départementaux de l'Éducation Nationale dans les Pyrénées-Atlantiques.

Commencé timidement sur la base du militantisme dans les années 70, l'enseignement en euskara est en passe de devenir majoritaire aujourd'hui, il bénéficie d'un soutien politique quasi unanime. Aujourd'hui les deux tiers des écoles publiques du Pays Basque proposent un enseignement bilingue ou immersif et 83% des 158 communes ont une école bilingue publique.

Moins d'élèves dans le second degré

Dans le collège et le lycée, la proportion d'élèves bilingues décroit, mais il reste tout de même un tiers des collégiens et lycéens qui suivent une filière exclusivement en euskara, ou à parité horaire, soit 5 440 élèves. Au Pays Basque, 62% des élèves de 4 à 18 ans sont dans l'enseignement public, 30% dans l'enseignement privé catholique, et 8% dans le système associatif des ikastola qui propose un enseignement 100% en euskara.