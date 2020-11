Au Pays basque, des voix s'élèvent contre le port du masque obligatoire à l'école

Depuis quelques jours, Olivier Jouhaud n'emmène plus son fils à l'école élémentaire publique Jules Ferry de Biarritz. Depuis l'annonce rendant le port du masque obligatoire à l'école, pour les enfants de plus de 6 ans, il se refuse catégoriquement de se plier à la règle, et ne manque pas d'arguments pour justifier sa décision.

"Il n'est pas clairement édicté d'un point de vue international et scientifique que les enfants soient des contaminateurs potentiels. L'asepsie qui est attenante au port du masque n'est déjà pas respectée par les adultes parce qu'il n'y a pas de pédagogie étatique là dessus; alors quid des enfants ?"

Olivier pointe aussi du doigt les effets néfastes d'une telle mesure, qui revient selon lui à dire à un enfant : "Si tu ne portes pas bien ton masque, tu risques de mettre mamie ou papy à l'hôpital, voire de le tuer." "Je ne crois pas que ce soit de l'âge d'un enfant de porter sur ses épaules le poids de cette responsabilité. C'est une sorte d'épée de Damoclès que je trouve inadmissible parce que les conséquences psychiques et cognitives n'ont pas été anticipées dans cette décision."

Olivier Jouhaud : "On est en train d'essayer à travers nos enfants d'endiguer ce virus, je refuse que mon fils fasse partie de ce genre de choses"

Face à ce refus, le directeur de l'école lui a signifié qu'il ne pouvait pas accueillir son enfant et l'inspection d'académie lui a indiqué par courrier qu'il devait assurer l'instruction obligatoire à domicile, ce qu'il a accepté. "Je n'ai pas le choix juridiquement, mais je déplore cette situation".

Fronde dans les ikastola

Olivier n'est pas un cas à part. Un vent de contestation gagne également Seaska, la fédération des ikastola, les écoles immersives en langue basque. A l'initiative de parents d'élèves de l'ikastola d'Amikuze à Saint-Palais, une lettre ouverte a été envoyée ce mercredi aux responsables de la fédération, pour leur demander de prendre position sur le sujet. Elle a été pour l'instant signée par 245 familles.

Les parents d'élèves disent partager les réserves "d'un certain nombre de professionnels de l'éducation et de la neuropédiatrie". Selon eux, le port du masque représente pour les enfants un risque psychologique, du fait d'une situation anxiogène, mais aussi un risque pour leur santé physique, en raison "d'une mauvaise oxygénation et de risques de contamination accrus par les manipulations du masque". Ils évoquent par ailleurs "un frein pour les apprentissages et pour la sociabilisation des enfants".