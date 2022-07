Au Pouzol, un centre aéré réaménagé pour mieux accueillir les enfants

Ce mardi 12 juillet, la communauté de communes Combrailles-Sioulle-Morgue a inauguré son nouveau pôle enfance-jeunesse à Pouzol. Des travaux de réaménagement ont permis d'agrandir l'espace installé au sein de la Passerelle, qui abrite déjà un gymnase et une salle de spectacle.

La communauté de communes Combrailles-Sioulle-Morgue vient d'inaugurer ce 12 juillet son nouveau pôle enfance-jeunesse au sein de La Passerelle, à Pouzol. Le projet aura coûté près de 230 000 euros, financés en partie par l'Etat, la CAF et le Département.

Les travaux auront duré une dizaine de mois pour réaménager l'espace et l'agrandir, avec une nouvelle salle entièrement dédiée aux plus petits. Chaque tranche d'âge dispose désormais de ses espaces, puisque le centre accueille jusqu'à 95 enfants, de 3 à 16 ans. "On a des locaux qui sont dédiés aux jeunes enfants, avec des locaux de sommeil, des sanitaires adaptés. Il y a aussi une salle de restauration", explique le président de la communauté de communes, Sébastien Guillot.

Un équipement idéal pour attirer les familles

Le centre aéré s'ouvre aussi sur l'extérieur, avec une grande pelouse en bord de Sioule. Les enfants sont plongés dans un superbe cadre pour leurs vacances. "Ils ont accès à l'espace extérieur qui est vraiment agréable. Ils ont accès aussi à une partie culturelle. Lorsqu'il y a des spectacles à La Passerelle, les enfants sont les premiers à y assister. Et enfin, il y a une partie sportive avec le gymnase, annexé à l'espace de vie", détaille Julie Torregroza, la responsable du service enfance jeunesse de la communauté de communes.

Ce genre d'équipement permet de renforcer l'attractivité du territoire. "On propose à nos familles des services qu'elles pourraient retrouver en cycle urbain", estime Sébastien Guillot. "Il y a quand même un petit renouveau dans nos villages. Il faut le saisir et se donner tous les atouts pour attirer et fidéliser les populations" renchérit la maire de Pouzol, Catherine Biscarat.

La communauté de communes envisage de créer deux nouveaux centres aérés sur son territoire, à Beauregard-Vendon et Saint Georges de Mons. Un maître d'œuvre a été désigné pour le premier projet après un concours d'architecte. Pour le second, la communauté de communes recherche toujours un terrain pour l'implanter.