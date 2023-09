Au premier jour de la rentrée scolaire, déjà un rassemblement devant le Rectorat de Reims

Une rentrée des classes combative dans la Marne et les Ardennes. Collectif et syndicat SNES FSU, représentés par une trentaine de personnes, ont fait savoir leur mécontentement, en manifestant dès ce lundi 4 septembre devant le rectorat de Reims. En ce jour de rentrée, des opérations collèges morts ont été organisées dans les Ardennes et trois syndicats enseignants ont déposé un préavis de grève. Dans la Marne, le SNES FSU dénonce aussi les conditions de rentrée. On compte 56 suppressions de postes en collèges et lycées sur l'ensemble de l'académie de Reims. Reste que, selon les chiffres du rectorat, l'académie perd des élèves. 3000 de moins sur un an dans la Marne et 1200 de moins dans le département des Ardennes, dont 900 sur le second degré.

