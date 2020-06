Au Reves-les-Eaux, les cours d'anglais ont lieu... dans la cour de l'école !

Alors que de nombreux petits Provençaux ont fait leur retour à l'école ce lundi 22 juin 2020, cette "rentrée" a été un peu plus douce pour certains ! Au Revest-les-Eaux (Var), au nord de Toulon, les cours d'anglais dispensés par Christel Jearsain ont lieu dans la cour de l'école élementaire. Le protocole sanitaire, assoupli, encourage effectivement les enseignants à faire cours "à l’air libre". Pendant une heure ce lundi matin, les 18 élèves de CE2 de l'école élémentaire Philippe Rocchi se sont donc installés sur les grandes marches de la cour, à l'ombre des pins et au rythme des cigales.

Des élèves un peu serrés dans la classe

Si le protocole sanitaire est assoupli, "il reste pesant" explique Sophie Rippol, l'enseignante de CE2 : "Dans la classe, les 18 élèves sont installés, seuls, sur de grandes tables... Nous sommes donc un peu serrés ! Et la moitié des élèves ont retrouvé l'école ce lundi, après 3 mois à la maison. Ils n'ont plus les règles de la collectivité en tête et ont besoin de bouger."

Concert gratuit de cigales !

Et effectivement, les cours d'anglais dispensés par Christel Jearsain se font à base de jeux : les enfants sautent, courent, frappent dans leurs mains... Clément, Tylan, Faustine, Nolan et leurs copains sont forcément heureux de faire classe à l'extérieur : "C'est cool, on est au grand air, on profite du soleil et on n'est pas dérangé par les copains qui font du bruit avec leur stylo"... Des enfants qui, dans la cour, ne sont pas dérangés non plus par leurs nouvelles camarades de classe quelque peu bruyantes en ce début d'été : les cigales ! "Elles ne nous déconcentrent pas. C'est beau et même reposant... et comme ça on a un concert gratuit !" expliquent ces élèves de CE2.