Au Soler des formations gratuites aux métiers du numérique sont à pourvoir à l'IDEM

Implantée au Soler, l'IDEM, école supérieure des industries créatives et numériques, prépare aux métiers de la communication multimédia. Des formations gratuites en marketing digital et design graphique, compétences fortement recherchées par les entreprises catalanes, sont à pourvoir rapidement.

Le marketing digital, le design graphique, le développement web, la publicité et la communication multimedia sont des secteurs en forte demande de main d'œuvre actuellement, et les entreprises des Pyrénées Orientales sont en recherche de compétences dans ces domaines stratégiques. Pourtant, à l'IDEM du Soler certaines formations de pré-qualification manquent cruellement de candidats, alors même qu'elles sont gratuites !

Des formations ouvertes aux jeunes sans critère de diplômes

Ces formations, d'une durée de 6 mois et d'un coût de 4.000 euros sont entièrement financées par la Région Occitanie: 45 places sont ainsi à pourvoir, préparatoires aux métiers de l'audiovisuel du graphisme et du développement informatique, et le temps presse car les inscriptions seront closes au 31 décembre !

"Ce sont des formations individuelles qui sont totalement gratuites et faites pour des jeunes qui ont le niveau bac, qu'il soit acquis ou non acquis, mais qui ont la motivation" précise Christine Rey la Directrice de l'Idem.

On peut démarrer juste à partir d'une pratique personnelle, parce qu'on a le sens de l'informatique, du graphisme, du visuel. Les bidouilleurs informatiques nous intéressent beaucoup, parce qu'ils présentent des capacités et les compétences.

"Comme ce public là est relativement volatile, on ne sait pas où le contacter, alors on cherche sur les réseaux sociaux, on travaille avec Pôle emploi, la mission locale. Tout le monde joue le jeu et effectivement, on a des candidats, mais pas en quantité suffisante pour répondre à l'offre et aux besoins des entreprises locales. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces formations, elles sont gratuites. Elles sont rémunérées. C'est une ouverture sur des métiers d'avenir. "

Si vous êtes intéressés sachez que deux journées portes ouvertes se tiennent à l'IDEM du Soler les 10 et 20 décembre.

Par ailleurs une trentaine de postes en alternance en stratégie et marketing digital sont également à pourvoir dans le domaine de la stratégie et du marketing digital. Les contrats doivent être signés d'ici la fin de l'année et débuterons en janvier pour une durée d'une année, sur un rythme d'une semaine de cours à l'IDEM et trois semaines de travail en entreprise. Renseignements au 04.68.92.53.84. ou sur place au 50 rue Pierre Semard au Soler.