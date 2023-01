Aubenas : l'école de Baza fermera ses portes en juin

Le conseil municipal d'Aubenas a voté la fermeture de la plus petite école de la ville, l'école de Baza qui rassemble encore 62 élèves. Elle fermera ses portes au mois de juin.

ⓘ Publicité

Une réorganisation des écoles

Le maire Jean-Yves Meyer explique que le nombre d'enfants en âgé d'être scolarisés diminue à Aubenas et que l'inspection d'académie ferme régulièrement des classes. Le maire préfère aujourd'hui ne garder plus que quatre écoles (Saint-Pierre, Beausoleil, Pont-d'Aubenas et les Oliviers) et de muscler leurs effectifs plutôt que de garder une petite école fragilisée par son petit nombre d'élèves.

La colère des parents

Ce n'est pas l'avis des parents de l'école de Baza. Il trouve que cette école est à taille humaine et que les effectifs réduits au sein des classes permettent un meilleur apprentissage. C'est aussi dit Justine Rollet un lien social au sein de ce quartier.

Les parents vont devoir désormais prendre leur voiture pour emmener les enfants plus loin : essentiellement à Beausoleil et à Pont-d'Aubenas, les deux écoles qui peuvent accueillir de nouvelles classes puisque deux des trois classes seront redistribuées dans ces écoles. L'école du quartier Saint-Pierre pourra accueillir quelques élèves en plus mais il n'y aura pas de création de classe dans cette établissement.

La conseillère municipale d'opposition Alexandra Cauquil dénonce cette fermeture et estime que les parents n'ont pas été écoutés dan cette affaire.