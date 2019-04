Aubervilliers : 230 jours à enseigner dans des locaux préfabriqués

Aubervilliers, France

Le temps commence a paraître long pour les enseignants et les 248 élèves du collège Gisèle Halimi d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Depuis son ouverture en septembre dernier, les cours se déroulent dans des locaux en préfabriqués, juste à côté de l'établissement, toujours en chantier.

Un chantier qui enchaînent les retards

Le chantier enchaîne les retards. Emmanuel Constant, le vice-président du département en charge de l'Éducation pointe du doigt "les défaillances" du maître d'oeuvre, clairement "pas taillé pour la course". Les pénalités de retards infligées aux entreprises de travaux n'y changent rien et selon l'élu, aucun maître d'oeuvre n'accepterait de prendre le relais compte tenu de l'état du chantier et des difficultés qui l'entourent.

"Un maître d'oeuvre défaillant" - Emmanuel Constant Copier

Déménagement reporté

Résultat : après un premier déménagement reporté en avril, les enseignants qui pensaient pouvoir investir leurs nouvelles salles de classe après les vacances de Pâques comme annoncé, vont devoir attendre encore. Une situation intenable pour Jean-Baptiste Prévôt, professeur d'histoire-géo : "Le CDI est dans le collège voisin, les élèves doivent traverser la piste d'athlétisme pour le rejoindre", explique-t-il.

"Il y a un mépris des autorités de tutelle" - Jean-Baptiste Prévost, prof d'histoire-géo Copier

Manque de confort

Sa collègue, Isabelle Darras, membre du SNES, déplore le manque de confort pour les élèves. "Il y a beaucoup de boulons, de bouts de ferraille qui dépassent et donc on a des élèves qui peuvent se blesser, se couper sur les rampes d'escaliers par exemple", selon elle. Les enseignants, qui dénoncent également un manque de moyens humains, sont en grève depuis dix jours.

Une fin d'année compliquée

Le 1er juin, c'est l'ultimatum fixé par les professeurs eux-mêmes. Ils veulent quitter leurs préfabriqués à cette date et s'installer dans le nouvel établissement avant les vacances d'été pour prendre leurs marques et se préparer avant la rentrée de septembre. Mais pour le département, ce sera sans doute trop juste. Emmanuel Constant, assure en revanche, que la rentrée de septembre se fera bien dans les nouveaux locaux du collège Gisèle Halimi.