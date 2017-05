Aubière : le collège Irène et Frédéric Joliot-Curie fait peau neuve

Le Conseil Départemental du Puy de Dôme poursuit son programme de rénovation des collèges. A Aubière, Joliot-Curie aura bientôt un meilleur débit internet, un self collaboratif et un nouveau préau. Détail important, l'établissement possède désormais une boite aux lettres et une vraie adresse.

Avec 697 élèves, le collège Irène et Frédéric Joliot-Curie d'Aubière est l'un des plus importants de l'agglomération clermontoise en terme d'effectif. Entièrement restructuré en 2005 par le département du Puy de Dôme, de nouveaux travaux sont prévus. Au printemps 2018, les demi-pensionnaires testeront le self collaboratif qui existe déjà à Lempdes, Pontgibaud, Cournon et au collège La Charme à Clermont-Ferrand. Une réorganisation qui permet aux collégiens de choisir leur menu et au final de réduire le gaspillage alimentaire.

La cour de Joliot-Curie va être équipée d'un prau tout neuf. © Radio France - Claudie HAMON

2 avenue général de Gaulle

Chose incroyable, l'établissement situé avenue général de Gaulle n'avait qu'une boite postale et pas de numéro de rue. Il porte désormais le numéro deux et une boite aux lettres toute neuve. Cette nouvelle identification va faciliter le raccordement internet plus rapide, en attendant la fibre optique. Les travaux doivent débuter dès la fin de l'année. Depuis deux ans, le département a consacré plus de 30 millions d'euros pour l'installation du haut débit.

Un préau tout neuf

Longtemps espéré, le projet de préau avance. les études de faisabilité vont être lancées l'an prochain. Les travaux qui doivent débuter l'an prochain sont estimés à 360 000 euros, sous réserve du vote des crédits dans le cadre du Budget Primitif 2018.