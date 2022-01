Aucun capteur de CO2 dans les collèges des Pyrénées-Orientales pour la rentrée, très peu dans les écoles

"Dans les collèges, pour l'instant il n'y a rien." C'est le constat de Florent Martin, le secrétaire académique du Syndicat national des personnels de direction. Dans les Pyrénées-Orientales, le département n'a pour l'heure fourni aucune de ces machines, alors que les élèves retournent en cours ce lundi et que le coronavirus se propage plus que jamais en pays catalan. "En revanche, la région a envoyé un capteur de CO2 par lycée", note Florent Matin, également proviseur du lycée Christian Bourquin à Argelès-sur-Mer.

Dans les écoles également, le déploiement de ces machines reste compliqué. C'est aux mairies de les acheter. "Certaines municipalités ne le peuvent pas, d'autres ne l'ont pas budgétisé, explique Jérôme Guy, co-secrétaire du syndicat enseignant SNUipp-FSU dans les Pyrénées-Orientales. Résultat, l'immense majorité des écoles du département n'ont pas encore de capteur de CO2, alors que c'est un outil utile."

"Ça va coûter cher aux parents !"

Rémi Landry, président de la FCPE 66

Quant aux tests des enfants, il y a quelques nouveautés. Désormais, les mêmes règles d'isolement s'appliquent aux enfants comme aux adultes : sept jours d'isolement pour les cas positifs. Dans les écoles, une classe ferme à partir de trois cas positifs et dès qu'un cas est déclaré, les autres enfants devront présenter trois tests négatifs, à quelques jours d'intervalle, pour revenir à l'école. Les élèves pourront accéder à l'établissement tant que leurs tests seront négatifs.

Rémi Landry, le président de l'association de parents d'élèves FCPE dans les Pyrénées-Orientales, estime que ce nouveau protocole "va coûter cher aux parents. Combien vont coûter ces tests ? S'ils sont pris en charge par les familles, le budget va vite éclater." Dans les collèges et les lycées, les classes ne ferment plus, lorsqu'il y a des cas positifs. Les élèves concernés doivent s'isoler chez eux et revenir lorsqu'ils sont négatifs.

Pas de sport en intérieur, voyages scolaires reportés

Ce nouveau protocole devrait être détaillé ce lundi. Il est déjà recommandé de pratiquer le sport en extérieur lorsque c'est possible. Quand un enseignant est absent, les élèves ne pourront plus être répartis dans d'autres classes en attendant son remplacement, afin d'éviter les brassages.

Enfin, les voyages et sorties scolaires doivent être reportés.