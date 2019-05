Audincourt : ce pont piéton que les collégiens refusent d'emprunter

A Audincourt, les parents de collégiens réclament le retour d’une dessert directe du collège Jean Bauhin par bus. La passerelle piéton qui permet de traverser est trop éloignée et les collégiens se mettent en danger en traversant sur un axe de grande circulation.

Audincourt, France

C’est un axe de grande circulation que les collégiens doivent traverser à Audincourt, chaque matin à l’heure de pointe, par grappe de 10 voire 20 piétons pour rejoindre leur établissement, le collège Jean Bauhin.

Ces collégiens viennent à pied ou en bus du quartier opposé, le quartier des Forges et refusent de faire le détour par la passerelle cycliste et piéton qui enjambe l’avenue un peu plus haut. Trop loin, pour arriver à l’heure au collège, surtout par mauvais temps.

L'invitation (peu suivie) à faire le détour par la passerelle © Radio France - Christophe Beck

Un schéma de transport scolaire inadéquat

Les parents ont alerté l’agglo et le délégataire des transports urbains : Moventis Pays de Montbéliard. En vain. L'agglo estime que la fameuse passerelle piéton qui permet de traverser l'avenue en toute sécurité est la solution. Les parents constatent que les collégiens refusent ce détour et préfèrent traverser au milieu du flot de voitures.

Ils ont donc décidé de se mobiliser ce vendredi matin, avec manif et pétition pour réclamer une révision du schéma du transport scolaire à cet endroit. Avant la mise en service du nouveau réseau Evolity, les élèves étaient déposés de l’autre côté de l’artère, tout près du collège. Cette ligne spéciale a été supprimée.

Les parents demandent à qu’on remette un arrêt de l’autre côté de l’artère, coté collège, soit comme c’était avant, soit sur la route de Dasles ou a proximité du stade des Cantons.