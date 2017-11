AUDIO. 120 enseignants à Châteauroux pour se former à la pédagogie Freinet

Des professeurs des écoles venus de toute la France étaient en formation au Lycée agricole de Châteauroux durant les vacances de la Toussaint pour apprendre la pédagogie Freinet.

Ce n'est pas les vacances pour tout le monde. A Châteauroux quelques 120 professeurs des écoles venus de toute la France se sont retrouvés pendant quatre jours, du 29 octobre au 1er novembre au Lycée agricole Naturapolis route de Velles à Châteauroux, pour se former à la pédagogie Freinet. Il s'agit d'une méthode d'enseignement qui se pratique dans le public, de la maternelle au Lycée, méthode reconnue par l'Education Nationale. Cette pédagogie vise à développer "l'expression libre" chez l'enfant, pour inciter les élèves à se responsabiliser et à s'entraider.

Quelle est la différence avec la méthode Montessori ?

France Bleu Berry a posé la question à Agnès Joyeux, la Présidente de la fédération nationale ICEM-Pédagogie Freinet, elle-même ancienne institutrice de maternelle à la retraite. Elle enseignait auparavant dans le Val d'Oise. "Avec Montessori, il me semble que le travail de l'enfant reste beaucoup plus individuel, du coup la différence devient un peu plus politique (...) avec Freinet on cherche à avoir une société plus solidaire, du progrès plutôt que de la réussite personnelle".

L'ICEM, pour Institut coopératif de l'école moderne, a été fondé par Célestin Freinet en 1947. La pédagogie Freinet est un mouvement reconnu et subventionné par l'Education Nationale. Ses partisans assurent que les enfants sont plus épanouis, plus émancipés, grâce au respect du rythme de l'enfant et du progrès individuel. Dans l'Indre le mouvement Freinet a été créé en 1955, il compte à ce jour une quinzaine d'enseignants adhérents, près de 3.500 enseignants dans toute la France.