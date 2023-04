Augmentation des salaires des enseignants : les réactions des syndicats en Côte-d'Or

Emmanuel Macron souhaite "mieux reconnaître et mieux payer les professeurs." Jeudi 20 avril, lors d'un déplacement dans l'Hérault, le chef de l'Etat annonce une hausse de salaire "entre 100 et 250 euros nets en plus par mois" pour tous les enseignants. Cette hausse s'accompagnera d'une augmentation liée à de nouvelles missions basées sur le volontariat, une augmentation qui pourrait aller jusqu'à 500 euros par mois. "Ce n'est pas assez", pour Annick Alix, secrétaire FO pour les lycées et les collèges en Côte-d'Or.

De son côté, Yann Rousset, professeur de SVT à Hyppolite Fontaine à Dijon et secrétaire départemental SGEN-CFDT, prend cette nouvelle plutôt positivement.

