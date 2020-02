Aurillac : les professeurs du Lycée Monnet Mermoz continuent d'exercer leur droit de retrait

Aurillac, France

Ce jeudi, cela fera trois jours qu'une partie des enseignants de ce lycée exercent leur droit de retrait.

Ils dénoncent les dernières annonces du rectorat de Clermont-Ferrand, qui souhaite supprimer près de 150 heures de cours dans l'établissement, soit l'équivalent de 8 postes.

Le 4 février dernier, ces professeurs avaient organisé une grève pour s'opposer "à des conditions de travail qui, de fait, vont se dégrader encore un peu plus", et depuis mardi donc, ils exercent leur droit de retrait car selon eux la santé "psychique" des enseignants n'est plus assurée dans cet établissement.

Une grève déjà le 4 février

Ce mercredi matin deux représentants en CHSCT ont déposé un droit d’alerte, à la suite de ce nouveau droit de retrait.

Pour l'heure, le rectorat n'a pas réagi après cette mobilisation.