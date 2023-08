Aurore Bergé veut un congé parental "en proportion du salaire", plutôt qu'un "barème fixe à 429 euros"

"Je veux que ce soit en proportion du salaire", et plus "un barème fixe à 429 euros", a plaidé Aurore Bergé ce jeudi sur franceinfo, à propos du congé parental. La ministre des Solidarités et des Familles avait évoqué dès le mois de juillet l'idée d'un congé parental plus court et mieux rémunéré.

Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles. "Il faut que ce soit incitatif", a plaidé Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles, ce jeudi sur franceinfo , à propos du congé parental. "Je veux que ce soit en proportion du salaire, je ne veux plus que ce soit un barème fixe à 429 euros", a-t-elle ajouté. Pour la ministre, ce forfait "place" notamment "les femmes dans une situation de dépendance économique", qu'elles soient "déjà en situation de fragilité" ou "très aisées". Aurore Bergé avait émis l'hypothèse d'un congé parental plus court et mieux rémunéré dès le mois de juillet, quelque jours après avoir été nommé ministre des Solidarités et des Familles . Cette phrase avait suscité la polémique sur les réseaux sociaux , où les internautes s'indignaient à l'idée que le congé – qui peut durer actuellement jusqu'à trois ans – soit raccourci. "Des Français de la classe moyenne qui gagnent 2.000 ou 3.000 euros, de manière évidente, ne peuvent pas s'arrêter pendant trois mois ou pendant six mois si on leur dit du jour au lendemain ce sera 429 euros", a estimé Aurore Bergé. La ministre veut donner "le choix aux parents de prendre, ou pas, un temps supplémentaire auprès de son enfant, après le congé maternité ou le congé paternité". Interrogée sur les solutions de garde des enfants pour pallier la réduction éventuelle de la durée du congé parental, Aurore Bergé a expliqué que le gouvernement s'était "engagé sur un service public de la petite enfance et sur 200.000 places en crèches supplémentaires d'ici 2030, dont la moitié doit être réalisée dans ce quinquennat". En baisse de 50 % entre 2013 et 2020 En sept ans, deux fois moins de parents ont pris un congé parental : le nombre de bénéficiaires a chuté de quelque 500.000 en 2013 à 246.000 en 2020, selon les chiffres du gouvernement. Créé en 1977, il avait été réformé en 2014, avec l'objectif d'inciter au moins 25 % des pères de familles à s'arrêter. Or, le taux de recours des pères n'a presque pas augmenté avec cette réforme : moins de 1 % des pères prend un congé parental, selon une étude de l'observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), publiée en 2021. L'union nationale des associations familiales (Unaf) recommande un congé parental indemnisé à 75 % du salaire, à l'image de l'Allemagne, des pays scandinaves ou de nombreux pays de l'Est de l'Europe, où il est rémunéré à au moins 66 % du revenu professionnel. Selon l'Unaf, si l'indemnisation est trop faible, les parents "bricolent des solutions : arrêts maladie, ruptures de contrat de travail, allocations chômage", pour pouvoir "lever le pied professionnellement au cours de la première année de vie de leur enfant".