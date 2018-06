Elle s'appelle "l'école bleue" et devrait accueillir une dizaine d'enfants autistes à Montmélian à la rentrée de septembre. Les deux mamans à l'origine du projet recherchent des bénévoles en urgence pour finir les travaux à temps.

C'est un projet unique en Pays de Savoie. Pour pallier au manque de places dans les ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire), ces classes qui accueillent des enfants en situation de handicap, deux mamans d'enfants diagnostiqués autistes ont décidé de créer à Montmélian leur propre structure. Si tout va bien, cette école privée installée dans un bâtiment de 600 mètres carrés "pouvant accueillir à terme entre trente et quarante élèves", imaginée il y a seulement quelques mois, ouvrira rapidement.

Une dizaine d'enfants autistes accueillis en septembre ?

"L'école bleue" devrait même accueillir une dizaine d'enfants dès septembre 2018, mais Bénédicte Zanone, maman de deux enfants autistes, et Julie Blanc, présidente de l'association "Charly et son voyage imprévu avec l'autisme", à l'origine du projet, lancent en urgence un appel aux bonnes volontés. Car si le chantier est bien avancé, mais il reste les finitions et le temps presse. Pour devenir une école, la structure devra en effet recevoir l'aval de l'éducation nationale début juillet. Les bénévoles sont donc les bienvenus pour des petits travaux.

ECOUTEZ le reportage de France Bleu Pays de Savoie Copier

Les besoins les plus urgents concernent des travaux de peinture et la pose de parquets flottants. Si vous souhaitez apporter votre aide, vous pouvez prendre contact avec la page facebook de l'association.