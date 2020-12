Auto-confinement avant Noël : une décision qui a surpris et consterné les enseignants en Mayenne

Le Premier ministre Jean Castex a suggéré que les enfants qui le peuvent n'aillent pas à l'école jeudi et vendredi, afin de limiter les risques de contamination par le virus de la Covid-19 dans les familles à Noël. En Mayenne, les enseignants se disent surpris et consternés.

L'école buissonnière jeudi et vendredi, c'est exceptionnellement possible. L'école ne sera donc pas obligatoire, ce sont les recommandations du Conseil Scientifique. Le gouvernement autorise les familles à ne pas envoyer les élèves dans les établissements scolaires juste avant les vacances scolaires afin de limiter les contaminations au coronavirus avant les retrouvailles et les festivités de Noël.

Ce professeur de sport au collège Fernand Puech à Laval été prévenu au dernier moment et il enregistre déjà des absences : "j'ai appris ça sur le tard, c'est un peu dommage. J'ai remis un papier aux élèves, des 3èmes, certains m'ont déjà dit qu'ils ne viendraient pas. Ce sont les parents qui vont décider mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde à venir jeudi et vendredi".

L'abandon de l'éducation et de l'enseignement, c'est ce que déplore cette enseignante d'une école primaire : "l'apprentissage et l'éducation ne sont pas des priorités visiblement à cause de ces mesures qui arrivent comme ça, nous ne sommes pas prévenus. C'est vraiment ne prendre aucun compte de ce qui se passe dans les écoles".

Un manque de considération qui bouleverse le programme scolaire, Steeve Gaudin, secrétaire du syndicat Snudi-FO-53 remet en cause les compétences du ministre de l'Education Nationale : "on se demande si Jean-Michel Blanquer sait comment fonctionne une école. C'est une période préparée de A à Z, on a des évaluations, des projets, on a des choses à finir et tout ça est balayé par des annonces médiatiques. C'est insupportable et ça montre le mépris du gouvernement vis-à-vis des personnels et des familles. Il y a une improvisation permanente et là c'est le clou du spectacle".

La gronde est donc forte chez les enseignants, depuis en fait le début de la crise sanitaire. Ils prévoient de manifester le 26 janvier prochain pour dénoncer toutes les mesures prises ces derniers mois, souvent à la dernière minute et dans la précipitation estiment-ils.