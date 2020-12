Le Premier ministre a proposé aux familles de garder les enfants à la maison avant les fêtes. Les adolescents ont visiblement bien écouté Jean Castex : le taux d'absentéisme est très élevé, ce jeudi 17 décembre, dans la plupart des collèges et lycées de Drôme et d'Ardèche.

Auto-confinement : beaucoup d'élèves absents dans les collèges et lycées de Drôme et d'Ardèche

L'auto-confinement autorisé par le gouvernement a été très peu suivi dans les écoles maternelles et élémentaires de Drôme et d'Ardèche ce jeudi 17 décembre d'après les informations recueillies par France bleu Drôme Ardèche. "_Rien de significatif aujourd'hui, pas plus d'absents qu'avant des vacances de Noël classique_s" précise notamment Jimmy Sangouard, co-secrétaire du SNUIPP en Ardèche.

Près d'1/3 d'élèves absents dans plusieurs lycées

En revanche, dans l'enseignement secondaire, cette "école buissonnière" autorisée a eu un impact très significatif. Le nombre d'absents a explosé dans de nombreux collèges et lycées ardéchois et drômois. Même si certains élèves absents sont malades ou cas contact, la grande majorité a décidé de ne pas aller en cours suite à l'annonce de Jean Castex.

Près d'1/3 des élèves ont été absents ce jeudi au lycée Astier d'Aubenas (près de 200 absents sur 600 élèves), au lycée Algoud-Laffemas à Valence (30% d'absentéisme), ainsi qu'au lycée à Alain Borne à Montélimar (230 absents sur 700 élèves).

Au lycée Xavier Mallet du Teil, on notait près de 14% d'absentéisme ce jeudi midi, près de 25% concernant les sections professionnelles. "On était même à 45% d'absentéisme dans certaines classes de section professionnelle" déplore Fanny Valla, conseillère d'éducation.

"On a des appels de familles qui nous demandent si leur enfant est au lycée et parfois il n'est pas là et certains jeunes traînent dehors, ce n'est pas de l'auto-confinement " précise Fanny Valla. "On a l'impression que notre parole ne compte pas, personne ne nous demande notre avis avant de prendre une décision".

"On n'est pas serein du tout, on est fatigué et inquiet !" - Fanny Valla

Inquiétude, fatigue, colère : des sentiments partagés dans la plupart des vies scolaires des établissements contactés. Dans les lycées Saint-Louis de Crest, 135 élèves ont été absents ce jeudi sur près de 500 élèves. "Il y aura encore plus d'absentéisme ce vendredi" assure Pascal Corneiller, le conseiller principal d'éducation (CPE).

"Beaucoup de familles ne nous préviennent pas, on appelle des dizaines de parents depuis ce matin, on ne comprend pas cette décision prise au dernier moment, sans consultation et qui un entre-deux très compliqué à gérer pour les établissements, les personnels et les familles" précise Pascal Corniller.

Trois fois plus d'absents que d'habitude dans plusieurs collèges

Dans de nombreux collèges de Drôme et d'Ardèche, le taux d'absentéisme est également très élevé. Au collège Barjavel à Nyons, près de 125 absents ce jeudi matin sur près de 500 élèves, même bilan au collège Etienne-Jean Lapassat à Romans-sur-Isère. Au collège de Jastres à Aubenas, 60 absents sur 300 élèves, là aussi cela représente un taux d'absentéisme multiplié par trois ce jeudi.

"On va dire quoi aux familles après les fêtes si elles nous expliquent qu'il est plus raisonnable de ne pas remettre tout de suite leur enfant dans l'établissement à cause des risques sanitaires?" se demande Fanny valla. "On se bat toute l'année contre l'absentéisme et là le message envoyé aux familles n'est pas clair du tout, c'est très compliqué pour nous".