Auto-confinement : Les écoliers de la Vienne autorisés à sécher jeudi et vendredi

C'était une recommandation du Conseil scientifique, pour favoriser un "auto-confinement" à une semaine de Noël et éviter un recours massif aux tests qui engorgerait les laboratoires à la veille des fêtes. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, a donc suivi ces préconisations. Les enfants ne seront pas obligés d'aller à l'école jeudi et vendredi. "Les absences de ceux qui voudraient se confiner sept jours avant de retrouver leur famille seront tolérées", explique le ministre, en précisant que ces absences devront être signalées par les parents aux établissements scolaires.

Une "tolérance" sera en appliquée pour les absences des élèves qui s'auto-confinent mais cette décision est loin de satisfaire les syndicats des enseignants. L'UNSA 86 précise que "l’École n’est pas une garderie" : "Le SE-Unsa et sa fédération dénonce le manque de respect des personnels qui découvrent, en même temps que tout le monde, une mesure qui, par son fond et par sa forme, ne fait aucun cas des longues semaines d’investissement pour maintenir la scolarité des élèves dans un confinement qui a ralenti l’épidémie jusqu’aux derniers allègements qui ne concernent pas le champ scolaire", souligne le syndicat.

Colère chez les maires

Même constat pour Cyril Cibert, président de l'association des maires ruraux de la Vienne. Il critique une "école à la carte" et pointe le manque de mesure concrète : "Il ne doit pas y avoir de demi mesure : soit on ferme partout et on protège pour Noël, soit on maintient l’obligation scolaire jusqu’au 18 décembre."