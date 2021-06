Autorisées au dernier moment, des écoles de la Mayenne préparent à la hâte leurs kermesses

C'est une tradition dans nos écoles maternelles et primaires : la kermesse. Une tradition un peu perdue de vue depuis l'an dernier à cause de la crise sanitaire. Le 9 juin dernier, le ministère de l'Éducation nationale les a autorisées à nouveau. Du coup certaine certains établissements mayennais décident d'organiser des spectacles de fin d'année, d'autres non.

Musique bretonne et celtique

À l'école Pierre et Marie Curie de Mayenne, les élèves de CE2-CM1-CM2, ceux de la classe-orchestre, donneront un concert de musique bretonne et celtique le mardi 29 juin à 18h45. Depuis plusieurs jours, les élèves répètent sous le préau. Ils chantent sans leur masques évidemment et retrouvent le plaisir d'être tous ensemble. "C'est très joli quand on joue ensemble. Avec nos instruments on peut faire plein de sons" sourit Matéo à la contrebasse.

Il y a les joueurs de violon, de violoncelle, d'alto et de contrebasse par exemple. Pour Thomas le spectacle de fin d'année est l'occasion de de montrer ses progrès. "Mes parents et ma sœur vont venir. J'espère ne pas faire d'erreur". Un légère angoisse partagée par Zeina. "C'est un peu stressant car tu ne sais pas si tu vas rater ou pas. Je vais beaucoup travailler dans les prochains jours pour être forte" promet la jeune fille.

Un "retour à la normal"

La trentaine d'élèves se tient debout, les pupitres et leur partition devant eux. Aurélie Fournière est la chef d'orchestre du conservatoire de Mayenne qui donne le la à toute la joyeuse bande. "Au début nous n'étions pas sûrs que ce projet aboutisse puisque les classes ne devaient pas se mélanger" déclare-t-elle. Le jour du concert les familles pourront se regrouper entre elles, avec une distanciation de plus d'un mètre entre chaque groupe. "On retourne vers une forme de normalité. Cela permet aussi de faire revenir les parents dans l'école. C'est important qu'ils reviennent dans les bâtiments pour la continuité éducative notamment" termine Pierre-Alain Donnio, le directeur de l'école Pierre et Marie Curie de Mayenne.