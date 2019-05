Un collectif d'enseignants de l'Allier se bat pour des mutations dans le Puy-de-Dôme

Allier, France

La mutation est un droit ! Plusieurs dizaines d'enseignants, des femmes pour la plupart, du premier degré de l'Allier ont manifesté ce jeudi matin devant le Rectorat à Clermont-Ferrand. Une action menée à l'initiative du "Collectif mutation 03" (non syndiqué), et soutenue par les syndicats SE Unsa et SNUIPP-FSU. Ils se sont symboliquement enchaînés (chaînons en papier) les uns aux autres pour rappeler que leur demande de mutation reste vaine depuis plusieurs années. Au-delà de 10 ans pour certains !

143 demandes de mutation dans le Puy-de-Dôme

A ce jour, 180 enseignants ont demandé à quitter l'Allier, département déficitaire en titulaires, essentiellement pour raison familiale. Ils souhaitent rester en Auvergne, mais dans un autre département de l'Académie. 143 d'entre eux demandent une mutation dans le Puy-de-Dôme. Les autres aimeraient travailler dans le Cantal ou la Haute-Loire.

143 demandes concernent une mutation dans le Puy-de-Dôme - © collectif mutation 03

Coralie, 32 ans, vit à Saint-Bonnet-près-Riom (Puy-de-Dôme) et travaille à Yzeure (Allier) ! Il faut compter trois heures de trajet par jour avec deux voitures différentes. Une première pour se rendre à la gare de Riom et une autre pour aller de la gare de Moulins à l'école à Yzeure. Et ça fait plus de 6 ans que ça dure. Maman depuis 15 mois, c'est son compagnon qui gère leur bébé matin, midi et soir. Coralie témoigne de sa fatigue.

Coralie demande sa mutation dans le Puy-de-Dôme depuis six ans Copier

Élodie est également membre du "Collectif mutation 03". Elle habite à Beaumont (Puy-de-Dôme) et, comme sa collègue Coralie, elle enseigne à Yzeure. C'est épuisant et nuisible à sa vie de famille. Maman divorcée, Elodie demande sa mutation depuis 4 ans. Mais au-delà de son cas personnel, son combat est collectif. Et des solutions existent.

Ils sont 143 enseignants, comme Elodie, à vouloir quitter l'Allier pour le Puy-de-Dôme Copier

Permutations puis Ineat Exeat

Il faut savoir que ces mutations se font sur deux phases. Une première qui s'appelle les "permutations informatisées" qui se déroulent nationalement. Avec un barème émis par le ministère de l'Education Nationale. A l'issue de cette première phase, seuls sept enseignants de l'Allier ont obtenu leur mutation dans . La seconde phase s'appelle les "Ineat Exeat". Ce sont les départements qui ont la main pour laisser partir ou non des enseignants ailleurs dans l'Académie.

Il faut parfois compter jusqu'à trois heures de trajet quotidien pour les enseignants du collectif - © collectif mutation 03

Au-delà de la dizaine dès la rentrée prochaine... - Rectorat

A l'issue d'une réunion avec une délégation syndicale, le Rectorat s'est donc engagé à muter un nombre d'enseignants qui ira "au-delà de la dizaine" dès la prochaine rentrée dans le Puy-de-Dôme. Un premier pas mais le collectif et les syndicats souhaiteraient que ce quota soit reprécisé et amplifié. Delphine Moulinot est la secrétaire départementale de S.E UNSA dans l'Allier. Elle faisait partie de la délégation syndicale.

Delphine Moulinot, secrétaire départementale SE UNSA dans l'Allier Copier

Le rectorat a réagi dans un communiqué à l'issue de la réunion : La priorité ministérielle accordée au 1er degré se déploie non seulement par une création importante d'emplois à la rentrée 2019 et dans les prochaines années, par une attention soutenue en termes pédagogiques au service de la réussite des élèves, mais aussi par une amélioration des conditions de travail des enseignants. Les difficultés liées à la mobilité des enseignants de l'Allier sont suivies depuis plusieurs années par les services académiques, en concertation avec les organisations syndicales. Nous étudions attentivement une solution permettant à un nombre significatif d'enseignants de l’Allier, et en particulier à ceux qui ont déposé une demande depuis de nombreuses années, d’obtenir une mutation dans le Puy-de-Dôme. Une évolution sensible, dont les contours seront examinés lors de groupes de travail avec les organisations syndicales au mois de mai, sera effective dès la rentrée scolaire 2019".