Auvergne-Rhône-Alpes : la Région assure qu'il n'y a plus de lycée en mauvais état

L'état des lycées en Auvergne-Rhône-Alpes inquiète l'opposition régionale, qui était présente à Saint-Étienne mercredi dans le cadre d'une consultation citoyenne auprès des lycéens, pour faire un état des lieux dans les établissements, suite au plan de 1,5 milliard d'euros mené par le Conseil régional entre 2016 et 2021. Florence Dubessy, vice-présidente en charge des lycées à la Région, affirme que l'état des lycées a progressé suite aux travaux effectués pendant ces cinq ans.

ⓘ Publicité

France Bleu Saint-Étienne Loire : Tous les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes sont-ils en bon état ou dans un état acceptable aujourd'hui ?

Florence Dubessy : Oui, d'après l'enquête que nous avions lancée en 2016 et ensuite en 2020, l'état de nos lycées a progressé. Donc à ce jour, nous n'avons plus de lycées classés mauvais ou très mauvais état.

Qu'est-ce que ça veut dire un lycéen "en mauvais état" ?

Alors bien sûr, il faut s'entendre sur ce que c'est que le mauvais ou le très mauvais état. Vous savez bien que dans un lycée, il y a plusieurs bâtiments, plusieurs pôles. Et bien sûr, on est intervenu là où il y avait le plus d'urgence dès le précédent mandat, avec le plan Marshall numéro un, puisqu'il y avait 57 lycées en très mauvais état de vétusté. Et nous avons progressé depuis. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir que cette volonté du président Wauquiez fasse que dans nos lycées, nous avons lancé des opérations pour que nos lycées et les équipes qui y travaillent s'y sentent bien et en sécurité .

La Région a consacré 1,5 milliard d'euros pour ce plan; des crédits étaient-ils déjà prévus sous la majorité précédente, comme l'affirment certains membres de l'opposition aujourd'hui ?

La rénovation, les opérations dans les lycées ne se font pas du jour au lendemain. Ça prend un certain temps donc, et elle ne s'arrête pas quand il y a un changement de majorité politique. C'est un continuum, tout comme les travaux que nous engageons. Et sur ce plan Marshall 2, ce n'est plus 1,5 milliard d'euros mais 3,2 milliards d'euros. La région Auvergne-Rhône-Alpes n'a jamais autant investi pour ses lycées. Et à titre de la compétence que nous avons eu, je suis particulièrement heureuse et fier que cette priorité soit donnée pour nos lycées et que la région investisse autant sur nos lycées. Nous servons d'exemples. Nous avons exceptionnellement sept nouveaux lycées qui qui vont sortir de terre, deux ont déjà été ouverts sous le précédent mandat. C'est exceptionnel, sept nouveaux lycées et sous le plan Marshall 1, c'est 809 opérations au total qui ont été menées dans nos lycées. Donc moi je m'en réjouis et apparemment, certains ne s'en réjouissent pas.

Allez-vous tenir compte de l'état des lieux mené par l'opposition auprès des lycéens ? Avez-vous déjà tout identifié ?

On a beaucoup d'opérations, donc on se concentre dessus. Nous avons beaucoup identifié, évidemment, c'est pour ça que ça nous a permis de faire le plan Marshall numéro 2. Pour vous donner des exemples, dans la Loire, sur les 38 lycées, tous bénéficient d'une opération de travaux de maintenance ou de restructuration. Il y a 101 opérations à plus de 100 000 euros. Dans la Haute-Loire, sur les onze établissements - les douze sites -c'est 43 opérations.

Le courrier envoyé par Laurent Wauquiez aux chefs d'établissements sur la concertation menée par l'opposition est-il une mise en garde ?

Du tout. C'est une information pour rappeler que cette enquête n'était pas issue de l'exécutif régional et que, comme tous les agents, nos agents ont un droit de réserve pour répondre à ces questions sur leur temps de travail. C'était une information et un rappel.