Auvergne-Rhône-Alpes : la région veut former au moins 6 000 apprentis d'ici 2021

L'apprentissage, une voie d'excellence ? La région Auvergne-Rhône-Alpes met en place un plan d'action pour développer la voie de l'apprentissage. Elle s'est donnée pour objectif d'augmenter de 10% le nombre d'apprentis, de créer les formations nécessaires aux entreprises et faciliter les parcours de formation des jeunes.

Signature de la charte de l'apprentissage au CFA BTP de l'Oradou en compagnie de Marie MICHEL de l'EPI, Florence DUBESSY, Hugo BERTEAND apprenti chez SDBL et Jean Michel FONTAN directeur du CFA L'Oradou © Radio France - Claudie HAMON

Près de 50 000 apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes

Un plan ambitieux qui vise à former au moins de 55 000 apprentis dans la région d'ici 2021. Aujourd'hui, il est parfois difficile aux entreprises de trouver des jeunes. Et pourtant, les postes à pourvoir ne manquent pas, il y en a 63 000 dans la grande région. La région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage également à créer 3 000 places de formation supplémentaires dans l'enseignement supérieur en fonction des besoins des employeurs. A partir de 2018, un fonds de soutien à la mobilité des apprentis sera créé pour favoriser la coopération entre les entreprises et les CFA français et étrangers. L'an dernier 16 610 employeurs ont perçus des aides au titre de l'apprentissage. De nombreux organismes peuvent vous aider à trouver un apprenti, comme par exemple le Conseil Départemental , la Mission Locale, l'ADELFA, la Chambre des Métiers, l'espace info jeunes.