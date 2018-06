Aux Attaques, les jumelles Emma et Léa Ansel visent la mention dans leur bac S

Par Matthieu Darriet, France Bleu Nord

48.157 candidats passent le bac dans l'Académie de Lille. Dans la filière générale, les scientifiques sont les plus nombreux. Parmi eux, Emma et Léa Ansel. Ces jumelles, qui habitent aux Attaques, dans le Calaisis, ont pour spécialité les Sciences de la vie et de la terre et la Physique.