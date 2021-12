Auxerre : sept cas de Covid dans une classe de sixième, la classe fermée

À Auxerre, la classe de sixième du collège Albert-Camus compte ce lundi 13 décembre sept cas de Covid identifiés, ils étaient à trois la semaine dernière et cinq le lundi 13 au matin. Au cours de la journée, deux autres cas sont venus s'ajouter au reste.

L'école n'étant pas au courant, c'est un parent d'élève qui a donné l'alerte ce lundi matin, auprès de l'infirmière scolaire. Son enfant lui a raconté que ses amis étaient positifs.

"C'est inadmissible qu'une classe comptant sept cas de Covid ne soit pas fermée" déplore le parent. "Nous sommes à une semaine des fêtes de fin d'année, j'ai des personnes à risques dans ma famille, je ne peux pas risquer que qui que ce soit soit contaminé" termine-t-elle.

De leur côté, le rectorat et l'ARS ont été prévenus par l'établissement, suite à l'appel du parent et ont mené leur enquête auprès des parents d'élèves. "Nous avons effectué nos recherches aujourd'hui en lien avec l'établissement, les parents d'élèves et l'ARS et avons identifié les cas" confie Vincent Auber, le directeur des services départementaux de l'éducation.

Résultat, la classe doit fermer à partir de ce mardi 14 décembre et sans doute jusqu'au début des vacances scolaires.