Auxerre : on ne veut pas de classes à 30 élèves au collège Albert Camus

Une trentaine d'enseignants et de parents d'élèves du collège Albert Camus à Auxerre ont manifesté jeudi devant l'établissement. Ils protestaient contre la possible suppression à la rentrée prochaine de septembre, de 18heures de cours, ce qui se traduirait selon eux par une classe de 6iéme en moins. Ils sont symboliquement entrés dans une boite de sardines en carton pour dénoncer l'augmentation des effectifs.

Une classe de 6ième en moins

"On partirait en septembre sur la base de cinq sixièmes, alors que cette année, nous en avons six", explique Agnès Cochard, professeure de français et représentante syndicale FSU, "_ce qui pose problème puisque les ULIS (_Unités localisées pour l'inclusion scolaire), des élèves qui ont un besoin particulier, qui bénéficient d'une aide dans une structure parallèle, mais qui sont systématiquement dans nos classes, ne sont pas comptés et leurs accompagnants non plus. ce qui fait des classes à 32 ou 33".

Une action "Boite de sardines" pour dénoncer la hausse des effectifs © Radio France - Thierry Boulant

Une logique comptable qui ne prend pas en compte le retard des élèves

La crise sanitaire a aussi laissé des traces. Depuis deux ans, beaucoup d'élèves vivent quand même une scolarité dans des conditions particulières . " Actuellement en sixième, on est à 28, ce qui est déjà conséquent pour travailler dans de très bonnes conditions. Là, on va être à 30" déplore Arnaud Prisot, professeur de sport et co-secrétaire départemental du Snep-FSU, "Ça ne va pas permettre un meilleur apprentissage et après cette crise, on voit très bien qu'ils sont en retard. On pouvait espérer avoir des effectifs moindres pour pouvoir agir mieux sur les élèves et les faire progresser davantage. Ce n'est pas le cas."

Les représentants syndicaux et des parents d'élèves du collège Albert Camus doivent rencontrer le directeur des services départementaux de l'éducation nationale lundi après-midi, pour plaider leur cause. Ils espèrent que l'éducation nationale fera machine arrière.