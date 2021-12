Auxerre, berceau de la laïcité

On célèbre l'anniversaire de la loi du 9 décembre 1905. Émile Combes, président du Conseil à l'époque était venu à Auxerre prononcer son discours annonçant la loi de séparation des Églises et de l’État.

Chaque année, la communauté éducative se mobilise autour du sujet. On en parle avec Fréderic Gand professeur d'histoire au lycée Jacques Amyot d'Auxerre.

France Bleu Auxerre : La laïcité est LE principe fondateur de l'école républicaine

Fréderic Gand : C'est une histoire qui a débuté avant 1905. Il y a eu plusieurs tentatives dès la Révolution, la déclaration des Droits de l'Homme, et sous le directoire en 1795.

Apprendre à être neutre c'est facile à enseigner ?

C'est difficile, d'un côté vous reconnaissez la liberté et de l'autre vous apprenez à une certaine contrainte puisque la neutralité entraine des devoirs notamment de respecter les autres envers les athées et les non croyants. Il y a la liberté des cultes et aussi des consciences. Cela peut être pris au pire pour une forme de stigmatisation, au mieux de réduction des libertés. On risque de télescoper laïcité et intolérance.

L'équilibre entre liberté de conscience et influence des religions est un des enjeux ?

Oui, sans doute parce que c'est une spécificité française. L'histoire est chargée de certains conflits. Il faudrait l'enseigner très tôt dans un esprit d'apaisement pour qu'elle ne paraisse pas exclure certains cultes mais rappeler simplement la règle commune.

Depuis l'assassinat de Samuel Paty pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, comment abordez-vous depuis les sujets de laïcité avec les élèves ?

On essaie d'être dans l'explication et le débat avec tous mes collègues. Nous avons choisi au lycée de choisir non pas le ponctuel du 9 décembre mais des explications sur l'année. Il y aura aussi en 2022 une exposition qui s'appuiera sur les archives départementales et les documents de l'époque pour tout remettre en perspective.

Vous avez déjà eu des débats voire des contestations avec vos élèves sur la question ?

Oui cela arrive, le risque c'est que l'élève croit qu'on veut lui imposer une lecture de sa religion ou de son culte ou de sa foi. Il s'agit juste en fait de remettre en perspective, que l'on entre pas dans ce débat là. On enseigne parfois le fait religieux mais on ne fait pas de catéchisme. Il peut y avoir des frictions quand on explique pourquoi on doit retirer des signes ostensibles ou ne pas manifester de signes trop visibles dans l'espace public. La jeunesse aujourd'hui est très tolérante et a du mal à comprendre pourquoi cette loi nous oblige à cette réserve.