Auxerre : dans la roue des enseignants, les Atsem, AESH et infirmières scolaires en grève et en colère

Ce jeudi après-midi, 200 personnes étaient rassemblées devant la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale (DSDEN) de l'Yonne, à Auxerre. Enseignants en grève et parents d'élèves notamment ont répondu à l'appel des syndicats pour protester contre les changements successifs des protocoles sanitaires à l'école.

Conditions de travail, salaires et meilleure reconnaissance du métier étaient également au cœur des revendications, alors que tard dans la soirée, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, annonçait la mise à disposition de "cinq millions de masques FFP2" et le recrutement de "3 300 contractuels de plus" pour faire face à la crise.

Mais il n'y a pas que les enseignants qui se sont fait entendre ce jeudi. Beaucoup d'autres professionnels de l'Éducation nationale sont en colère. Comme Catherine, Atsem à l'école maternelle de Charmoy. Cette Agente territoriale spécialisée d'école maternelle ne comprend pas les multiples changements de protocoles sanitaires et réclame "davantage de moyens".

Qu'on arrête de changer de protocole toutes les cinq minutes ! - Nathalie, Atsem à Charmoy

En contact permanent avec des enfants non masqués, alors qu'elle fait face à une pénurie de masques et de tests, elle se sent "en danger en permanence", mais aussi "fatiguée, épuisée et plus très motivée". Pour Nathalie, également Atsem à Charmoy, la coupe est pleine : "Qu'on arrête de changer de protocole toutes les cinq minutes ! On a vraiment l'impression d'être menés en bateau. Et puis, il faut à moitié se transformer en vigile, vérifier les pass... C'est n'importe quoi !"

"On aimerait avoir des masques FFP2, on n'a pas d'autotest" se plaint Catherine, Atsem à l'école maternelle de Charmoy (Yonne). "Fatiguée, épuisée et plus très motivée", elle se sent "en danger en permanence". / Interview : Nicolas Fillon Copier

Carole connaît les mêmes difficultés. De base, le Covid complique son métier d'AESH (accompagnante d'élève en situation de handicap) : "Je suis en CP avec un petit garçon pour lui apprendre à lire et parler correctement. Mais avec le masque, et sa dyslexie, c'est très difficile." Et quand le matériel sanitaire est introuvable c'est encore plus galère. "En 2020, on a eu des masques mais après, plus du tout. L'année dernière, on a eu quelques autotests, une boîte de cinq. Maintenant, ça vient de ma poche ! La semaine dernière, j'en ai acheté cinq pour 25 euros. Mais moi, je n'ai pas une paie à rallonge !"

Bien évidemment, on n'a eu aucune prime ! - Karima, infirmière scolaire à Joigny

Comme les enseignants, ces professions réclament une meilleure reconnaissance de leur métier au cœur de la pandémie, et ça commence par une meilleure fiche de salaire insiste Karima, infirmière scolaire à l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) Jules-Verne de Joigny : "Bien évidemment, on n'a eu aucune prime ! Il y a bien eu un échange par visio avec le Dasen (Directeur académique des services de l'Éducation nationale) qui nous remerciait d'être là, mais c'est tout ! Pourtant, rehausser les salaires pourrait inviter des collègues à venir travailler pour l'Éducation nationale. Mais ça ne fait pas rêver, vu la masse de travail et l'investissement... Franchement, il y a beaucoup de fatigue."

Exténuée mais surtout "en colère" l'infirmière icaunaise, qui en remet aussi une couche sur le manque de masques pour les enseignants à la santé fragile et les élèves "précaires" et l'absence de purificateurs d'airs.

"On n'a pas été doté suffisamment en masques" s'étrangle Karima, infirmière scolaire à l'établissement régional d'enseignement adapté Jules-Verne, à Joigny. / Interview : Nicolas Fillon Copier

Quels chiffres pour la mobilisation dans l'Yonne et pour le rectorat ?

Philippe Wante, secrétaire départemental du syndicat FSU, indiquait ce jeudi un taux de gréviste de 72% dans le premier degré et plus de 50% dans les collèges et lycées dans l'Yonne. Au niveau du rectorat de Dijon, les services académiques affirment que le taux de gréviste est de 27,07% (33,59% dans le premier degré et 19,2% dans le second degré) contre 31,07% au niveau national. Une autre grève générale et nationale est prévue jeudi 27 janvier à l'appel de plusieurs syndicats de la fonction publique.