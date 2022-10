"Avant, c'était un peu abstrait" : une plaque en hommage aux enfants déportés installée sur une école de Metz

Ils ont l'air impressionnés par le moment. Tous habillés en blanc, la quinzaine d'élèves de l'école primaire Claude-Debussy, à Metz, se tiennent bien droits et alignés sous le porche, ce mercredi 18 octobre. Devant eux, les discours officiels s'enchainent pour inaugurer une nouvelle plaque apposée sur la façade de l'école, en hommage aux enfants juifs déportés et morts dans les camps de concentration sous le régime nazi. Les représentants des communautés religieuses locales sont également présents. Près de 400 de ces enfants vécurent à Metz avant d'être emportés vers les camps.

Le maire de Metz, François Grosdidier, et le président de la Région Grand Est, Jean Rottner, dévoilent le bel écriteau argenté, dont le texte se conclut par : "Notre mémoire est leur seule sépulture". Cette mémoire, les élèves espèrent la garder vive grâce à cette nouvelle plaque. "Quand on passera devant, on pensera aux enfants qui sont morts, à leur famille", explique Amalia, 9 ans. "Ça va nous permettre de nous dire que des enfants de notre âge ont été maltraités", complète Pierre, l'un de ses camarades. Pour certains, c'est une prise de conscience : "C'est horrible de se faire massacrer à cet âge", répète Gabrielle. "C'est horrible..."

Le maire de Metz, François Grosdidier, a prononcé un discours pour rendre hommage aux enfants originaires de la ville et déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. © Radio France - Bastien Munch

Pour Isidore, "c'était méchant de leur faire porter une étoile pour les reconnaitre. Comme s'ils étaient différents, comme s'ils étaient dangereux ou spéciaux". Cette parole critique, les élèves ont pu la développer en classe depuis plusieurs semaines, avec des travaux autour du livre "Otto" de Tomi Ungerer, présentés à l'occasion de la cérémonie. "Il faut se souvenir de tout ce qu'il s'est passé, pour ne jamais oublier", conclut l'un des enfants. "Comme ça, si quelqu'un dit que ça ne s'est jamais passé, on saura que ce sont des mensonges."

"C'est notre devoir"

Quand la directrice de l'école Claude-Debussy entend ça, son objectif est donc rempli. "Ça ravive ce souvenir et on fera en sorte d'en parler au quotidien avec les enfants, les nouveaux élèves et toutes les personnes qui entreront dans l'école", détaille Sandrine Merten. "Le regard est forcément attiré vers cette plaque. Et le fait qu'elle représente les noms de tous ces enfants, on comprend mieux, c'est plus parlant pour les élèves. Avant qu'elle n'y soit, c'était un peu abstrait pour eux."

Pendant plusieurs semaines, les enfants ont travaillé sur le livre "Otto", de Tomi Ungerer. © Radio France - Bastien Munch

La directrice de l'école fait face à quelques questionnements, "que les enfants soient petits ou plus grands". "C'est notre devoir, en tant que professeurs et moi directrice, d'expliquer pourquoi ces plaques sont là. Et les élèves transmettront les messages inculqués par leurs enseignants", se réjouit-elle. Sandrine Merten qui prévoit d'ailleurs des moments de recueillement, tous les ans, autour de ces plaques en hommage aux enfants déportés.