Avant la rentrée, 630 élèves d'Indre-et-Loire passent par la case soutien scolaire

Comme chaque année, l'Éducation nationale organise avant la rentrée scolaire des stages de quelques jours pour les élèves qui veulent se remettre à niveau. En Indre-et-Loire, 630 se sont inscrits cet été. En petit comité, ces élèves peuvent travailler certaines lacunes dans un climat plus serein.

Il faut maintenant les appeler "stage de réussite". Pour 630 élèves d'Indre-et-Loire cet été, ces stages organisés dans les écoles par l'Education Nationale est une transition nécessaire entre les vacances et la rentrée scolaire. Le moyen de reprendre en douceur, et de travailler quelques lacunes en petit comité. "On peut prendre le temps d'aider chaque élève individuellement," approuve Sylvain Chenevat, professeur à l'école primaire de Savigné-sur-Lathan, en Indre-et-Loire.

Des stages gratuits

Cette semaine, il a pu encadrer un petit groupe de cinq élèves, qui vont rentrer en CM2 et en 6e. "Au mois de juin, les enseignants proposent à leurs élèves en difficulté de suivre ces stages avant la rentrée. C'est vraiment sur la base du volontariat, et ils ciblent quelques compétences à travailler pendant ces stages avec l'élève. Moi après j'imagine des exercices en fonction de ces axes de travail." Lui est rémunéré par l'Education nationale alors que pour les élèves, ces stages sont gratuits.

"Je me sens plus à l'aise ici, je n'aime pas aller au tableau devant toute la classe"

"Je préfère être ici que dehors à m'amuser," assure Océane, qui va rentrer en 6e. Cette semaine, à Savigné-sur-Lathan, au milieu de ses 4 camarades, elle a pu travailler la géographie, son point faible. "On a pu voir les fleuves et les départements. C'est très bien, on se sent prêt pour la rentrée." Le fait d'être en petit comité rassure d'ailleurs Syrielle, qui va rentrer en CM2. "Je me sens plus à l'aise ici. Je n'aime pas aller au tableau devant toute la classe, ça me stress et j'ai peur de me tromper."