Cormery, France

La voiture de Pascal s'arrête devant chez lui, à Cormery. Après 320 kilomètres de voyage depuis la Bretagne, les vacances sont bel et bien terminées. La suite pour ses deux enfants, ce sera l'école dès lundi : "Fini de se coucher tard, ça va être le plus dur pour eux."

Il faut reprendre un rythme convenable pour être en forme à l'école, au collège ou au lycée en début de semaine. Matthis, 12 ans, entre en 5e cette année et il a bien profité de l'été : "Je me couchais tard, vers 23 heures. Je jouais à la console, parfois je lisais." Ce rythme est derrière lui maintenant et il compte bien retrouver son lit un peu plus tôt chaque soir : "Je vais me coucher avant 21 heures. J'ai plus d'heures de cours cette année donc il ne faut pas être fatigué et dormir en classe."

Eviter les écrans le soir

Certains enfants se forcent eux-même à se coucher tôt, sans même attendre l'ordre des parents. C'est le cas de Damien, 11 ans qui entre au collège dès lundi : "J'évite les écrans le soir, c'est plus facile pour s'endormir. Comme ça, je serai en forme pour la reprise !"

Pas de téléphone, de tablette et de télévision avant d'aller au lit, c'est le conseil primordial à suivre selon les spécialistes. Autres recommandations : éviter les activités sportives le soir et faire des nuits de 10 heures en moyenne pour les enfants entre 6 et 12 ans.