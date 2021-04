Avant le début du 3e confinement, 17 établissements scolaires fermés sur 3.000 dans l'académie de Toulouse

Le ministère de l'Éducation vient de publier les chiffres des établissements et classes fermés cette semaine à cause des cas de Covid-19. Dans l'académie de Toulouse, 17 établissements scolaires et 208 classes ont dû fermer. Cela reste une part infime des effectifs académiques.

Alors que les enfants quittent ce soir l'école pour trois à quatre semaines à la maison, le ministère de l'Éducation et le rectorat réactualisent les données sur les établissements et classes fermés pour cause de cas positifs. Dans l'académie de Toulouse, cela concerne 17 établissements scolaires dont deux collèges (un en Ariège, un en Haute-Garonne) soit quatre de plus que la semaine précédente, et 208 classes soit 30 de plus.

Nombre de classes fermées par académie au 1er avril. - Ministère de l'Education

En nombre d'établissements fermés, Toulouse est la troisième académie la plus touchée. Mais elle est très loin derrière les autres en nombre de classes fermées. L'académie de Normandie ou de Nice par exemple ont dû fermer deux fois plus de classes.

13.000 tests salivaires à l'école, 55 cas positifs

Moins de 1% des établissements scolaires et classes sont donc concernés par une fermeture liée à la pandémie. Tous les départements sont concernés sauf le Gers qui n'a pas d'école fermée. Le Tarn a dû fermer quatre écoles. Au niveau des fermetures de classes, la Haute-Garonne (76), le Tarn (50) et l'Aveyron(39) sont les départements les plus touchés

Environ 1.000 élèves et 115 personnels de l'académie ont contracté le coronavirus cette semaine, ils étaient 840 et 75 la semaine précédente. Par ailleurs, les tests salivaires réalisés en milieu scolaire ont donné lieu à 55 résultats positifs dans l'académie toulousaine sur les 13.000 tests réalisés (soit 0.6% de cas positifs).