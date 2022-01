Le Salon de l'étudiant ouvre à Amiens : "La crise incite les jeunes à aller vers des métiers qui ont du sens"

France Bleu Picardie : C'est un salon qui va forcément être un peu perturbé par le coronavirus. Vous avez changé quelques règles cette année pour vous renforcer votre protocole sanitaire ?

Flavie Descamps : Oui, le salon a bien lieu, pas de jauge, mais nous avons décidé d'en mettre une en place afin de réguler les flux. Donc, on demande effectivement aux jeunes et aux parents qui souhaitent venir visiter le salon de s'inscrire sur le site et de choisir des créneaux horaires, justement pour réguler les flux sur les deux jours. Et ensuite, évidemment, on un protocole sanitaire très important. On demande le masque. L'invitation doit être scannée à l'entrée et à la sortie pour que nous puissions bien comptabiliser le nombre de personnes à l'instant T dans le salon et vraiment pouvoir accueillir les visiteurs en toute sécurité.

France Bleu Picardie : Il y a effectivement une invitation qui est gratuite, à télécharger sur le site de l'Etudiant. Est-ce que vous avez craint à un moment de ne pas pouvoir le faire, ce salon, de devoir l'annuler.

Flavie Descamps : Oui, on a eu des craintes, mais ça aurait été vraiment dommage parce qu'il faut bien comprendre que les jeunes l'année dernière n'ont pas pu accéder à un salon, tout a été fait en virtuel. Ils n'ont pas eu de contacts directs. On est dans une période charnière importante, avec l'ouverture de ParcourSup dans quelques jours. Et donc, il est important que les jeunes puissent venir sur le salon, rencontrer les centres de formation, échanger avec des jeunes qui sont présents, qui vont pouvoir parler de leur propre expérience. Donc oui, nous avons eu une crainte, mais nous faisons tout pour les accueillir dans les meilleures conditions. Et il est important effectivement qu'ils viennent sur cette manifestation pour se renseigner et préparer leur avenir.

France Bleu Picardie : Certaines formations sont très prisées. Elles seront 80 à être représentées. Est ce que la crise sanitaire a pu faire évoluer les plus jeunes dans ce qu'ils aimeraient faire dans la vie ?

Flavie Descamps : Alors, c'est vrai qu'on a des formations qui attirent plus les jeunes. C'est vrai que le secteur informatique et numérique attire beaucoup. Depuis la crise sanitaire, le développement des outils pour le télétravail, par exemple, c'est vrai que ce sont des secteurs porteurs et qui attirent. Les jeunes sont très à la recherche de métiers qui donnent du sens. C'est vrai que la crise nous fait, à tous, poser des questions sur notre avenir ! Après il y a le secteur santé, social, paramédical. Alors, ça ce n'est pas que la crise. C'est aussi que la réforme des études de santé permet à des profils d'étudiants maintenant très variés d'accéder à ce type de formation, tout comme l'arrivée d'ailleurs sur ParcourSup des études d'infirmier. Donc, oui, les formations qui donnent du sens, des formations aussi de plus en plus, qui proposent une dimension RSE et écologique. Moi, j'insiste souvent, je dis qu'un jeune doit surtout avoir envie. Il faut qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. On peut toujours se réorienter. Il n'y a pas d'erreur de parcours. Il est vraiment important d'aller se tester, mais on sait que les jeunes ont besoin d'avoir une formation qui va leur plaire. Il faut surtout pas qu'un jeune subisse cette formation.

France Bleu Picardie : Vous avez parlé des formations du monde de la santé qui pouvaient plaire en ce moment. Il y a des conférences qui vont être organisées sur le sujet, notamment pendant le salon.

Flavie Descamps : Oui, alors on a des conférences pendant les deux journées du salon. Deux très importantes samedi. Effectivement, sur ParcourSup qui aura lieu à 11h et une sur les métiers de la santé : une conférence qui sera animée par l'Université Jules-Verne, l'université d'Amiens. Justement pour réussir ses études de médecine en fac.