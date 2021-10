A l'Ecole de la deuxième chance à Marseille, les élèves décrocheurs reprennent espoir

L'Ecole de la deuxième chance organise des journées portes ouvertes à Marseille, mardi et mercredi. Les jeunes intéressés peuvent y rencontrer des stagiaires, anciens élèves décrocheurs, et les encadrants.

L'école de la deuxième chance possède quatre campus à Marseille, qui accueillent entre 800 et 1000 élèves décrocheurs par an.

C'est la première fois que l'Ecole de la deuxième chance (E2C) ouvre ses portes au public. Mardi et mercredi, les jeunes, leurs parents, mais aussi les entreprises peuvent venir à la rencontre des stagiaires et de leurs encadrants.

L'E2C, une association financée par des fonds publics et privés, accompagne des jeunes de 16 à 25 ans, souvent élèves décrocheurs, pour trouver une formation ou un emploi. Elle accueille 800 à 1000 stagiaires chaque année sur ses quatre campus.

Je ne m'entendais pas trop avec le système scolaire

Clara, 18 ans, vient de commencer son parcours à l'E2C. Elle a arrêté l'école depuis quelques années déjà. "Quand j'étais au collège, j'ai eu des problèmes, j'étais rejetée", se souvient la jeune femme. Conséquence : "J'avais une colère intérieure que je rejetais en mauvais comportement, en agitation. On va dire que je ne m'entendais pas trop avec le système scolaire." Son collège finit par la virer alors qu'elle est en troisième.

Des jeunes souvent perdus dans les filières

Après son revoit, Clara passe en troisième professionnelle spécialisée dans le commerce, puis mécanique. Des filières qui ne l'intéressent pas, donc elle sort du système scolaire. Ce n'est qu'après un service civique dans une maison de quartier qu'elle reprend confiance en elle et qu'elle s'inscrit à l'Ecole de la deuxième chance, sur les conseils de sa mère.

Les stagiaires et leurs formateurs déjeunent au même endroit, dans la cour du campus Romain Rolland, dans le 9e arrondissement de Marseille, ce mardi. © Radio France - Clémentine Sabrié

D'autres stagiaires avaient déjà commencé à travailler avant d'intégrer l'E2C. "C'était des tafs précaires, donc j'ai préféré reprendre l'école pour faire le métier dont j'ai envie", témoigne Imen, 19 ans. Quelques semaines après son arrivée, elle a déjà fait son premier stage en puériculture.

Linda avait tout arrêté cinq mois avant son bac technologique. A l'E2C, la jeune adulte va faire deux stages. "J'hésitais entre l'esthétique et la petite enfance. J'ai pu voir le premier métier, ça m'a plu, et le prochain stage sera avec la petite enfance pour faire mon choix", explique Linda.

Des formations sur-mesure

Chaque stagiaire choisit son parcours en accord avec l'équipe pédagogique. "Quand ils rentrent, on prend vraiment en compte leurs besoins, leurs attentes, leurs objectifs, leur personnalité", souligne Sabine Chiavassa, responsable formation et insertion. C'est ce qui motive Shenise : "C'est vraiment individualisé, chacun a ses propres travaux à son niveau. On est bien aidés."

La formation se base sur quatre matières : mathématiques, français, anglais et informatique. Mais chaque jeune avance à son rythme dans des sessions par petit groupe.

Après son premier stage au sein de l'équipe de communication de l'E2C, Clara aimerait devenir journaliste plus tard. "C'est un grand bol d'air, comme la lumière au bout du tunnel", s'enthousiasme la jeune femme. Elle prépare un diplôme d'accès aux études universitaires (DEAU) et envisage de postuler à Science-Po plus tard.

Infos pratiques

Mercredi, la journée porte ouverte se déroule sur le campus Saint-Louis de l'Ecole de la deuxième chance (360 chemin de la Madrague-Ville, 13015 Marseille), de 9h à 16h30. Il est possible de suivre les ateliers à distance, en version virtuelle. Le programme est sur le site de l'E2C.