Avec la fermeture des écoles, le retour du système D pour les parents autour de Nancy

Avec l'annonce de la fermeture des établissements scolaires, les parents doivent s'adapter et retrouver les réflèxes du premier confinement où il avait fallu faire l'école à la maison. Reportage à la sortie d'une école de Jarville-la-Malgrange, dans le Grand Nancy.

Dernier jour d’école ce vendredi 2 avril avant une pause d’au moins trois semaines : une de travail à distance avant deux semaines de congés pour les élèves de maternelle et de primaire. Pour les collégiens et lycéens, ce sera un mois éloigné des établissements. Pour les établissements mais aussi les parents, il faut donc s’adapter très vite.

A la sortie de l’école Erckmann-Chatrian de Jarville-la-Malgrange, Ismigül vient chercher ses deux enfants. Il a fallu digérer l'effet de surprise. Elle a cru jusqu'au bout que les écoles ne fermeraient pas :

"Ils nous disaient que la fermeture des écoles, c'était au tout dernier moment. A force de le répéter, on se disait que ça arriverait plus tard. Mais il vaut peut-être mieux fermer."

Une durée limitée qui rassure

Pour elle qui était déjà en chômage partiel, il faudra faire l’école à la maison. Heureusement, ce sera sur une période restreinte, se réjouit Tiffany, maman de deux élèves :

"Il y a les vacances derrière donc ça ne sera pas un mois complet sans école. Reprendre un confinement comme l'an dernier, ça aurait été difficile."

Comme il y a un an, Thierry va reprendre son habit de maître d’école, il s’en serait bien passé :

"Ca va être compliqué de refaire les devoirs à la maison, de faire des visios. On a une gamine au collège et le petit au CP, donc pour lui, ce sera plus facile."

Une pause suffisante ?

Il reste aussi la question des assistantes maternelles. Elodie qui vient chercher des enfants après la classe s'attend à beaucoup travailler avec la fermeture des classes :

"On attend de voir si les parents travaillent ou pas. Ca va faire plus de monde à la maison, avec les devoirs à gérer. J'ai mes deux enfants et quatre en garde".

Des adultes qui s'interrogent : les établissements pourront-ils vraiment accueillir les enfants dès le 26 avril comme annoncé par Emmanuel Macron ?