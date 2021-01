Avec la fermeture des restaurants, cet apprenti cuisinier à Amboise passe des semaines sans formation

Avec la fermeture des restaurants, certains apprentis cuisiniers se retrouvent sans travail, et donc sans formation. C'est le cas de Thibault Deletang, apprenti aux Arpents, à Amboise. Son maître d'apprentissage, Franck Breton, n'a actuellement pas les moyens financiers de le faire travailler et le met donc au chômage partiel.

"Trois semaines à ne rien faire"

En temps normal, l'apprenti en BP (brevet professionnel) en arts de la cuisine alterne entre trois semaines en entreprise et une semaine au CFA. "Mais là, je passe trois semaines à ne rien faire", raconte le jeune homme de 18 ans. "Je cuisine un peu chez moi pour ne pas perdre la main, et j'en profite pour passer mon permis".

Le CFA (centre de formation d'apprentis) est pour l'instant le seul endroit où Thibault peut se former. "Ce n'est malheureusement pas là où on apprend le mieux", regrette-t-il. "La majeure partie de la formation, c'est aussi un apprentissage physique, de la dureté au travail. Les apprentis travaillent devant les fourneaux, sous la chaleur. Ils travaillent debout toute la journée", explique Franck Breton.

Un avenir difficile pour les apprentis

Le chef de cuisine s'inquiète de l'avenir de ces jeunes apprentis. "On va se retrouver avec des jeunes qui auront des diplômes qui ne vaudront rien. Avec la crise, notre métier sera encore plus sinistré qu'il ne l'était déjà. S'ils n'ont pas encore plus de motivation et de volonté, ce sera très difficile".