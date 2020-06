Avec le bac en contrôle continu, cette Terminale lavalloise doit déjà penser aux rattrapages

A cause de la pandémie, l'examen du bac est annulé pour les Terminales en juin 2020 et il est remplacé par le contrôle continu. Certains jeunes peuvent donc déjà prévoir les rattrapages, comme Zoé, une Lavalloise.

En Mayenne, tous les lycées vont rouvrir à partir du 2 juin, progressivement c'est-à-dire pour au moins un niveau selon le ministre de l'Education nationale.

Pour le bac en tout cas, il a déjà été décidé qu'il n'y aurait pas d'examen. Ce sera sur la base du contrôle continu, du coup certains terminales peuvent déjà prévoir le passage par la case rattrapages.

Seules les notes du 1er et 2è trimestres sont comptées

C'est le cas de Zoé, une Lavalloise en terminale au lycée Douanier Rousseau. Quand elle apprend que l'examen du bac est remplacé par le contrôle continu, elle ressort tous ses bulletins de notes et après calcul, elle a 9,5 de moyenne.

Il lui manque donc un demi point sur le papier. Tout le travail effectué au troisième trimestre, pendant le confinement, ne changera rien à la situation. "Je m'étais mise à fond, mes notes commençaient à remonter. J'ai eu un 16 en anglais par exemple et ce n'est pas compté. C'est embêtant", regrette la jeune fille.

Comment préparer ces rattrapages ?

Zoé doit donc désormais se préparer au rattrapage mais elle ne sait pas vraiment comment s'y prendre. "Je suppose que les oraux seront dans les matières où j'ai les notes les plus basses, du coup, ce sont aussi celles où j'ai le plus du mal, en philosophie et histoire-géo", explique-t-elle.

Je devrais bosser ces matières mais là, j'ai complètement lâché. Je ne vais plus voir les cours, je n'arrive plus à me motiver. Je n'ai plus l'envie du tout

Pour l'instant, elle ne sait pas quand ou comment ses professeurs vont l'aider. Même si des cours sont mis en place au lycée pour préparer les oraux, Zoé et sa maman ne souhaitent pas qu'elle retourne dans l'établissement par mesure de précaution. Il faudrait donc là encore, travailler à distance.

Seul espoir pour cette Terminale, le jury qui va évaluer son dossier avant le rattrapage. En fonction de son livret scolaire, elle pourrait voir sa moyenne remonter et obtenir le fameux sésame.