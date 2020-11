Le cyber-harcèlement scolaire en hausse pendant le confinement

Le harcèlement scolaire n'a malheureusement pas disparu lors du premier confinement au printemps. Les adolescents, contraints de rester à domicile, ont passé davantage de temps sur les réseaux sociaux, faisant augmenter le cyber-harcèlement. Cela a été confirmé par une forte hausse des cas reportés sur la plateforme de l'association e-Enfance pendant le confinement, hausse confirmée avec les cas reportés en septembre. L'annonce a été faite alors que se tient ce jeudi la première journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire.

"Pendant le confinement, la plateforme d'écoute de notre association a enregistré une augmentation de 30% de ses sollicitations générant deux fois plus de signalements de cyberharcèlement aux plateformes", explique à l'AFP Justine Atlan, directrice générale de l'association e-Enfance. "De nombreux comptes ont ainsi été fermés, en coopération avec Snapchat et Instagram notamment, en raison de cyberviolences avérées telles que le chantage sexuel à la webcam, le revenge porn", poursuit-elle.

Depuis plusieurs années, le harcèlement en ligne a pris de l'ampleur. Cela se manifeste souvent sous la forme de groupes de discussion sur Whatsapp ou Facebook de classe dans lesquels messages, insultes et fausses rumeurs sont partagés. En 2019, un sondage réalisé par l'ONU auprès d'adolescents de 30 pays montrait qu'un jeune sur trois déclarait avoir été victime de cyber-harcèlement. Un sur cinq disait avoir manqué l'école à cause de ce phénomène.

A l'occasion de cette journée internationale de lutte qui se tient ce jeudi, les ministres de l'Education des plusieurs pays doivent, à l'initiative de la France, lancer un appel pour la "promotion d'un code de bonnes pratiques sur internet, afin d'aider à prévenir et combattre le cyber-harcèlement des mineurs".

Un "club des parents connectés"

Les réseaux sociaux sont régulièrement critiqués pour leur inaction et leur manque de réactivité dans la modération des contenus postés. Afin de combattre ce phénomène de harcèlement en ligne, Facebook France a annoncé ce jeudi le lancement du "club des parents connectés". Il s'agit d'un groupe qui sera dédié aux questions qui concernent la parentalité et la vie numérique. Les parents pourront entrer en relation aves des associations et des experts.

Les équipes françaises du réseau social expliquent que l'idée est née à partir d'un double constat : d'un côté le succès grandissant des groupes Facebook, qui réunissent 28 millions de membres en France, dont deux millions sur les sujets liés à la parentalité et à l'éducation (un chiffre qui a gonflé de 700.000 membres durant le confinement); et de l'autre, un besoin criant d'accompagnement alors que les technologies numériques se sont installées dans notre quotidien sans qu'on soit formés à les appréhender.

"On a tout le temps des conversations avec les autres parents, des questions qu'on se pose entre nous, et on voit que les parents ont besoin de s'informer, d'avoir accès à des experts et ne savent pas forcément vers qui se tourner quand ils ont des questions", a expliqué à l'AFP Michelle Gilbert, directrice de la communication de Facebook France, elle-même mère de quatre enfants.

Le "club des parents connectés" proposera des ressources, des tutoriels et des conseils d'associations de protection de l'enfance comme l'Unaf, e-Enfance, ainsi que des experts, qui pourront être sollicités via des "cafés virtuels", confinement oblige.

Jeux vidéos, réseaux sociaux et "binge-watching"

"Toutes les thématiques sur la vie numérique des familles pourront être abordées : jeux vidéos, réseaux sociaux, binge watching de séries...", précise Michelle Gilbert. Pour Justine Atlan, directrice générale d'e-Enfance, "ce club correspond à une vraie problématique qu'on a en tant qu'association de prévention : c'est très difficile de toucher les parents qui en ont le plus besoin, notamment parce qu'ils manquent de temps".

"Il y a un vrai désarroi des parents, et un fossé générationnel, qui fait que les parents ont beaucoup de mal à appréhender la dimension numérique de la vie de leurs adolescents", pourtant devenue essentielle pour les comprendre, dit-elle.

En complément de ce club, qui nécessite d'être membre du réseau, Facebook lance un portail accessible sans inscription. Baptisé "en ligne et en sécurité", il propose des ressources pour les jeunes, parents et éducateurs.

Les élèves de 3e les plus exposés

Selon une étude commandée par l'ex-Premier ministre Edouard Philippe au député Modem du Finistère Erwan Balanant, les élèves de 3e sont les plus exposés aux risques de cyber-harcèlement en raison d'un taux d'équipement plus élevé à cette tranche d'âge.

Ainsi, la moitié d'entre eux (53 %) envoient plus de 100 SMS par jour, dont un quart plus de 200. Et 32% avouent passer quotidiennement plus de trois heures sur internet. Le rapport note que les enfants sont équipés de plus en plus tôt par leurs parents de supports numériques. En 2013, 12,1% des élèves avaient leur premier portable à 10 ans, contre 15,9% en 2016. Ils étaient 31,6% à l'obtenir à 11 ans en 2013, contre 38,2% en 2016.