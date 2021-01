"Radieuse", la radio créée par des élèves du collège Chartreuse de Saint-Martin-le-Vinoux en Isère

Leur radio s'appelle Radieuse, combinaison de radio et Chartreuse, le nom de leur collège. Depuis l'année dernière, à Saint-Martin-le-Vinoux des adolescents ont lancé leur programme, avec leurs reportages, leur humour et leurs voix, sur des sujets qui les intéressent, alimentation, sports, métiers.

L'aventure du "club radio" a commencé en novembre 2019 pour Alicia, Calysta, Charlotte, Cylian, Elisa, Gwenaëlle, Jeanne, Océane et Pauline au collège Chartreuse de Saint-Martin-le-Vinoux. France Bleu Isère a accompagné les premiers pas de ces élèves venus de classes de tous niveaux avec leur curiosité, leur enthousiasme mais aussi leur timidité. Et ils volent maintenant de leurs propres ailes.

Le club radio silencieux dans les studios de France Bleu Isère pendant une émission - Collège Chatreuse

Une vraie conférence de rédaction pour faire sortir les idées

Après une présentation du travail de journaliste, des règles du métier, et une visite des studios de France Bleu Isère pour voir comment on fabrique une émission, ces apprentis ont participé à leur première "conférence de rédaction". C'est une réunion où ils ont lancé leurs idées autour de la table, avant de les affiner, et de voir comment les mettre en oeuvre avec leurs enseignants Anne-Laure Salerno (professeur documentaliste), Marina COL (professeur de français) et la Conseillère Principale d'Education Michelle Micheli .

Deux par deux, ils ont choisi leurs sujets : les coulisses de la cantine (Gwenaëlle et Calysta), les bienfaits du sport au collège (Pauline, Elisa), la découverte du métier d'avocat (Océane et Cylian), les adultes du collège (Alicia et Lou), et une immersion dans la classe ULIS (Jeanne et Charlotte).

La préparation de l'émission stoppée nette par le Covid

Chaque vendredi, au moment de la pause déjeuner, les groupes se sont retrouvés pour faire le point sur l'avancée de leur reportage. Car chacun à leur rythme, ils avaient préparé leurs questions, choisi leurs interlocuteurs, fait leurs interviews avec les petits enregistreurs empruntés au centre de documentation, appris à monter les sons sur Audacity, et commencé à rédiger les textes de présentation de leur sujet.

Malheureusement, le Covid a stoppé net le travail des collégiens au moment où ils devaient passer en studio pour finaliser leur reportage et enregistrer l'émission programmée fin mars sur France Bleu Isère. Les travaux du club radio ont été bouclés tant bien que mal après le premier confinement, et diffusés fin juin en classe et sur les haut-parleurs du collège.

Les collégiens dans les coulisses d'une émission de radio à France Bleu Isère - Collège Chartreuse

Les élèves ont adoré s'adresser autrement aux adultes grâce à leur micro

"Les élèves sont revenus enthousiastes de leur visite à France Bleu Isère", témoigne Michelle Micheli, la CPE du collège qui les a accompagnés avec d'autres professeurs dans les locaux de la radio. "Ils ont beaucoup aimé l'ambiance du studio, voir comment l'animateur ou le journaliste parlent au micro. Ils n'imaginaient pas combien tout était préparé, comment sont diffusés la musique ou les reportages en faisant un signe au technicien".

Outre l'ambiance des studios, les élèves du club radio ont aussi beaucoup aimé faire leurs propres interviews. "Ce qu'ils ont adoré, c'est préparer leurs questions, rencontrer des professionnels, s'adresser autrement aux adultes que dans un contexte scolaire", constate Michelle Micheli. "Même en interrogeant leur propre professeur, le rapport était différent avec un micro à la main".

"Quand ils ont ré-écouté leurs reportages à la fin de l'année, ils étaient très fiers", ajoute la CPE, très admirative, elle-même de la qualité des interviews rapportées par les élèves.

Des paroles précieuses recueillies lors des différents reportages

Dans le reportage sur la cantine, l'idée était de confronter deux points de vue : celui des collégiens volontiers critiques sur les repas servis ("il n'y a pas assez de frites !") et celui de ceux qui conçoivent ces repas en équilibrant les apports et les quantités.

Est-ce qu'on mange bien à la cantine ? (Calysta et Gwenaëlle) Copier

Au départ, l'idée d'Océane et Cylian était de donner un coup de projecteur sur un métier, et de commencer une série pour aider les collégiens confrontés à leurs problèmes d'orientation. Ils ont commencé par celui d'avocat, un métier très exposé dans les médias, sur lequel ils avaient beaucoup de questions.

Interview de Maître Pierre Janot, avocat du barreau de Grenoble (Océane et Cylian) Copier

Des reportages qui donnent la parole à tous

Alicia et Lou ont voulu passer de l'autre côté du miroir, s'intéresser aux adultes qui travaillent au collège, et pas seulement les professeurs dont on connait bien le travail. Elles étaient curieuses de leurs motivations à travailler avec des jeunes et du regard qu'ils portent sur les adolescents.

Quel est le travail des adultes du collège, quel regard ont-ils sur les élèves ? (Alicia et Lou) Copier

C'est une classe spéciale du collège, elle est destinée aux enfants qui ont besoin, quelques heures par jour ou par semaine, d'avoir un enseignement plus adapté à leur situation. Alicia et Lou sont allées en immersion dans la classe ULIS du collège Chartreuse de Saint-Martin-le-Vinoux. Elles ont tendu leur micro à la responsable du dispositif, mais aussi à des élèves, en leur demandant comment ils se sentent dans la classe et dans le collège.

Plongée en immersion dans la classe ULIS du collège Chartreuse (Jeanne et Charlotte) Copier

Pourquoi faire du sport au collège ? Certains élèves adorent l'EPS, d'autres feraient n'importe quoi pour en être dispensés. Pauline et Elisa ont rencontré plusieurs enseignantes, une sportive de haut niveau et questionné des élèves pour savoir en quoi l'activité physique serait bénéfique pour les adolescents.

Pourquoi faire du sport au collège ? (Pauline et Elisa) Copier

Le club radio version 2.0, c'est reparti !

Qu'importe les difficultés de la première année, le club s'est relancé de plus belle à la rentrée 2020 avec Constance, Emeline, Océane, Salimata, Elisa, Pauline, Alicia, Moïse et Vincent. La moitié sont des "anciens", la moitié des nouveaux. Un concours a été lancé parmi les collégiens pour trouver un nom à la radio. Elle porte désormais le joli nom de "Radieuse", un mariage de radio et de Chartreuse. Elle a son logo, réalisé par Yacoub, un élève de troisième, et ses jingles fabriqués par le club musique du collège.

Une nouvelle émission montée pendant le premier trimestre a été diffusée juste avant les vacances de Noël. Pour la suivante, les élèves se retrouvent ce vendredi en conférence de rédaction pour définir les prochains reportages à réaliser ce trimestre. France Bleu Isère souhaite bonnes ondes à Radieuse !