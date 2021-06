Avec ses tout petits au micro, la Radio Maternelle de Landisacq meilleure web-radio d'école de Normandie

La web-radio de l'école Landisacq, dans l'Orne, a reçu un prix académique et une mention nationale dans le cadre des Médiatiks Normandie, qui récompense les initiatives de médias scolaires. Particularité : les élèves ont entre... 3 et 6 ans. Une réalisation étonnante.

Un exploit de grands petits bouts de chou. Les élèves de maternelle de l'école de Landisacq, dans l'Orne, ont remporté un prix académique et une mention nationale pour leur web-radio "Radio Maternelle". Une "prouesse", de l'aveu même de la rectrice de Normandie Christine Gavini-Chevet, venue leur remettre la distinction ce vendredi 25 juin. "C'est la première fois que je vois des enfants de maternelle conduire une radio."

La joie des maternelles de Landisacq à la remise de leur prix pour Radio Maternelle © Radio France - Esteban Pinel

Guidés par leur institutrice Aurélie Pattier et ses ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles), les 27 élèves réalisent cette année trois émissions d'environ quinze minutes, sur leur univers : école, histoires ou encore jouets. Ce vendredi, ils ont fait étalage de leurs compétences en interviewant la rectrice.

Mais comment s'y prendre lorsqu'on ne sait ni lire, ni écrire et, qu'accessoirement, on n'a qu'entre trois et six ans ? Les enfants répondent :

On fait un dessin et après on garde dans la tête. C'était trop facile.

En fait, après sélection des questions à poser, les animateurs et journalistes en herbe dessinent "des symboles. Par exemple, pour dire "j'aime bien", ils ont l'image d'un coeur. Pour parler du travail, ils pensent à l'école donc ils dessinent une école", détaille Aurélie Pattier. Une façon de travailler la concentration, la mnémotechnique ou encore l'oral.

La rectrice de Normandie, Christine Gavini-Chevet, s'est prêtée au jeu des questions des enfants. Pour se souvenir de leur "texte", les enfants ont des notes... sous formes de dessins. © Radio France - Esteban Pinel

Le résultat est étonnant. Les maternelles de Landisacq enchaînent les questions, les yeux levés, comme des pros, après avoir visualisé leurs notes colorées sur une feuille. Pour les plus petits, même principe pour raconter des histoire : Il suffit aux ATSEM d'agiter de petits dessins pour faire démarrer les jeunes lauréats au quart de tour.

Instant euphorique dans le classe. En plus du diplôme, chacun a reçu des lots, comme ces gommes fruitées. © Radio France - Esteban Pinel

Un pari audacieux lancé l'année dernière, mais écourté par la crise. L'institutrice, formée à l'éducation aux médias, a voulu tenter le coup avec des tout petits. "L'objectif, c'était vraiment de travailler l'oral, en complément de ce qu'on fait par ailleurs. On le fait de façon originale, en impliquant, les parents et les enfants. Même pour moi, c'est très motivant." En plus de cultiver une réelle aisance à dans la prise de parole pour leur âge, les enfants peuvent être fiers : Radio Maternelle est la meilleure web-radio écolière de Normandie.