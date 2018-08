Avignon, France

A quelques semaines de la rentrée étudiante, l'UNEF classe les 40 plus grosses villes universitaires. L'union nationale des étudiants de France a passé au crible le montant des loyers, les transports et plus globalement le coût de la vie qui comprend l'alimentation, les charges , les loisirs et les frais d'inscriptions. Paris reste en tête des villes étudiantes les plus chères, et c'est Limoges qui a la palme des villes les plus accessibles pour les jeunes.

Sur ces trois critères Avignon se maintient toujours en milieu de tableau. Concernant le coût de la vie , la préfecture de Vaucluse est 24 ème sur 40 derrière Dijon et juste devant Amiens. L'étude estime qu'il faut en moyenne 800 euros par mois pour faire face à toutes les dépenses, loyers compris, à Avignon.

il faut en moyenne 407 euros pour se loger quand on fait ses études à Avignon

Sur les loyers plus précisément Avignon passe à la 23 ème place derrière Amiens et devant Metz . Selon l'UNEF, il faut compter 407 euros en moyenne pour se loger dans la cité des papes. C'est en hausse de 1.26 % par rapport à l'an dernier. L'union nationale des étudiants de France remarque que les loyers pour les étudiants avignonnais pèsent de plus en plus lourds. Elle appelle la ville à mettre en place en urgence l'encadrement de ces loyers.

Et puis sur le coût des transports, Avignon est 24 ème derrière Saint Etienne et devant Poitiers, avec 200 euros estimés par mois.