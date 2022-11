Avignon : des champions de judo initient à leur sport des jeunes en situation de handicap

Respect, entraide, contrôle de soi. Des champions et des championnes de judo sont réunis pour transmettre les valeurs de leur sport à différents publics au complexe omnisport Jacques Moretti à Avignon. Ils ont commencé ce mardi 22 novembre avec des enfants en situation de handicap mental et/ou physique des instituts médicaux éducatifs (IME) du département et de l'APF France handicap. L'opération est organisée par le comité départemental de judo .

Tout le monde a des rêves et peut les réaliser - Shirine Boukli, double championne d'Europe de judo

Respect, contrôle de soi, entreaide

Pendant une heure et demie, les jeunes ont appris quelques techniques avec Cathy Arnaud, première Française médaillée aux Jeux Olympiques, Cathy Fleury, championne du monde et championne olympique, Guy Delvingt, champion de France, Guillaume Chaine, champion olympique par équipes, Hélios Latchoumanaya, champion d'Europe et champion du monde paralympique et enfin Shirine Boukli, double championne d'Europe.

Cette dernière est Gardoise mais a le cœur un peu vauclusien puisqu'elle a souvent fait des compétitions dans le département. Elle y a même été scolarisée à l'Institution Champfleury à Avignon. Voici le message qu'elle veut faire passer à travers cette rencontre : "Tout est possible. Tout le monde a des rêves et peut les réaliser. Oui ils sont en fauteuil roulant mais oui ils sont montés sur le tapis et ils ont fait le salut. Ils sont super joyeux de faire ça. C'est des émotions qu'on aime voir. Nous on est juste des figurants, on partage plein de choses mais au final c'est pour les rendre heureux", explique la judokate.

Un diplôme et des autographes

Et ça marche. "J'ai réussi à les voir assez concentrés au début. Ils ont passé un très bon moment et ils ont très bien exprimé leur joie. Ils n'ont pas explosé, parfois ils peuvent partir un peu à droite à gauche mais là non ils sont restés concentrés", explique Pierre Constant Ristorcelli. Cet éducateur sportif à l'Institut médico-éducatif Saint-Ange de Montfavet ajoute que le judo est un très bon outil éducatif pour ces jeunes en situation de handicap : "Ça permet de travailler le lien avec les autres, le respect des règles. Le côté relationnel c'est un travail très important pour l'IME." Chaque jeune est d'ailleurs reparti avec un petit diplôme, et parfois un autographe d'un champion.

Pour le deuxième jour de l'opération, ce mercredi 22 novembre au matin, c'est au tour de jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance. Ensuite, tous les licenciés de moins de 12 ans du comité de judo du Vaucluse, l'après midi de 14h à 16h, toujours au complexe Jacques Moretti à Avignon.