Certaines mairies rallongent le délai de pré-inscription en école maternelle et primaire. C'est le cas pour Avignon, Orange et Vaison-la-Romaine.

Avignon et Orange prolongent le délai de pré-inscription en école primaire et maternelle

Les communes vauclusiennes pensent déjà à l'après confinement et préparent la rentrée scolaire. Pour aider les parents, les mairies allongent les dates limites de pré-inscription en école maternelle et primaire. Cette incription ne concerne que les élèves entrant en maternelle, primaire et ceux qui changent d'école.

A Avignon et Apt, les parents ont jusqu'au 31 mai pour déposer le dossier de pré-inscription de leur enfant en école maternelle ou primaire. Concernant Orange, la date limite est repoussée au moins jusqu’à la fin juin.

Le délai est beaucoup plus court à Carpentras qui ferme les dépôts de dossier à la fin du mois d'avril. Attention aux délais également court pour l'inscription pédagogique de votre enfant qui se terminent entre le 30 avril et la mi-mai. - Voir toutes les dates par école ici -

A Vaison-la-Romaine, les inscriptions scolaires sont ouvertes sans date limite. Le dossier est à envoyer par mail ou par courrier au service Education de la ville. Et l’inscription pédagogique qui doit généralement se faire directement à l’école ne se fera qu'à la fin du confinement.